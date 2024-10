Roku senkt seine Kosten

Wirtschaft

Im dritten Quartal 2024 stiegen auch die Umsätze weiter an.

Der Plattformanbieter und Streaming-Dienst Roku verbessert seine Geschäftszahlen. Innerhalb eines Jahres stieg der Umsatz der Plattform von 786,8 auf 908,2 Millionen US-Dollar. Der Umsatz der laufenden Dienste verbesserte sich von 125,2 auf 154,0 Millionen US-Dollar. Der Gesamtumsatz des Unternehmens stieg innerhalb eines Jahres von 912,0 Mio. US-Dollar auf 1,062 Mrd. US-Dollar. Das Unternehmen sparte durch Kürzungen bei Entwicklung, Marketing und Personal und gab nur noch 515,8 Millionen US-Dollar aus. Im dritten Quartal des Vorjahres lagen die Kosten noch bei 718,6 Millionen US-Dollar.Der Verlust des Plattformbetreibers lag bei 35,8 Millionen US-Dollar. Im Juli, August und September 2023 lag das Minus noch bei 349,8 Millionen US-Dollar. Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen betrug -4,883 Millionen US-Dollar, im Vorjahreszeitraum war noch ein Verlust von 326,887 Millionen US-Dollar verbucht worden. Das Nettoergebnis betrug -9,030 Millionen Euro, vor einem Jahr standen noch -330,071 Millionen in den Büchern. Mittlerweile streamen 85,5 Millionen Haushalte mit Roku, das ist ein Plus von 13 Prozent, der Umsatz pro Kunde blieb mit 41,10 US-Dollar fast gleich (+0,07 US-Dollar).Roku erklärte: „Wir haben im dritten Quartal, unserem ersten Quartal, mit einem Gesamtnettoumsatz von über eine Milliarde US-Dollar und einem Anstieg der Plattformumsätze um 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr starke Ergebnisse erzielt. Wir haben im fünften Quartal in Folge ein positives bereinigtes EBITDA und einen positiven freien Cashflow (TTM) erzielt und die Streaming-Stunden auf dem Roku-Kanal im Vergleich zum Vorjahr um 80 % gesteigert. Unser intuitiver Startbildschirm und unsere Benutzeroberfläche machen es unseren Zuschauern leicht, das zu finden, was sie sehen wollen; unsere Content-Partner können ihr Publikum anziehen, ansprechen und binden; und unsere Werbetreibenden können ihre Kunden erreichen und ihr Geschäft ausbauen. Mit Blick auf die Zukunft konzentrieren wir uns weiterhin auf die Steigerung der Plattformumsätze. Zu unseren wichtigsten Initiativen gehören die Innovation unseres Startbildschirms, um die Monetarisierung zu erhöhen, die Steigerung der Nachfrage nach Werbung durch eine tiefere Integration von Drittanbieter-Plattformen und die Erhöhung der Abonnements, die über Roku abgerechnet werden.“