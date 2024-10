Meta steigert Umsatz und Gewinn deutlich

Wirtschaft

Das Unternehmen hinter Facebook und Instagram legte massiv zu.

Meta-Chef Mark Zuckerberg verkündete am Mittwoch im kalifornischen Menlo Park gute Nachrichten. „Wir hatten ein gutes Quartal, das von Fortschritten bei der KI in unseren Apps und unserem Geschäft angetrieben wurde“, sagte Mark Zuckerberg, Gründer und CEO von Meta. “Wir haben auch eine starke Dynamik bei Meta AI, der Einführung von Llama und KI-basierten Brillen.“ Meta betreibt Facebook, Instagram, Messenger und WhatsApp.In den Monaten Juli, August und September 2024 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 40,589 Milliarden US-Dollar gegenüber 34,146 Milliarden im Vorjahreszeitraum (+19 Prozent). Gleichzeitig stiegen die Kosten um rund drei Milliarden US-Dollar. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen kletterte binnen Jahresfrist von 14,020 auf 17,822 Milliarden US-Dollar, das Netto-Finanzergebnis verbesserte sich von 11,583 auf 15,688 Milliarden US-Dollar.Die Werbeeinnahmen kletterten von 33,643 auf 39,885 Milliarden US-Dollar, andere Einnahmequellen wie monatliche Zahlungen an das Unternehmen verbesserten sich von 293 auf 4343 Millionen US-Dollar. Das App-Geschäft, das einen Umsatz von 40,319 Milliarden US-Dollar erzielte, erwirtschaftete einen Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen von 21,778 Milliarden US-Dollar (Vorjahr: 17,490 Milliarden US-Dollar). Das Genre Reality-Labs verbesserte sich von 210 auf 270 Millionen US-Dollar Umsatz, allerdings verbrannte die Sparte nun 4,428 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahr waren es noch 3,742 Milliarden US-Dollar.