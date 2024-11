Morgan Freeman befasst sich mit spektakulären Gefängnisausbrüchen

TV-News

Unter anderem geht es um die Flucht des Deutsch-Amerikaners Dieter Dengler aus dem Dschungel von Laos und den Ausbruch jüdischer Häftlinge 1943 aus dem Vernichtungslager Sobibór.

Der deutsche History Channel hat für den 6. Dezember die zweite Staffel der Doku-Serieangekündigt, die im Juli beim US-Pendant debütierte. Der Pay-TV-Sender zeigt die achtteilige Runde in Doppelfolgen immer freitags um 20:15 Uhr. In «Great Escapes» begibt sich der Hollywood-Schauspieler auf die Spuren aufsehenerregender Gefängnisausbrüche. In jeder Episode werden die Gefängnisausbrüche von den ersten Planungen über den genauen Fluchtweg bis hin zu intensiven Fahndungen Schritt für Schritt nachgezeichnet und erläutert.Dabei setzt die Produktion neben Interviews mit Experten auch auf nachgestellte Szenen und grafische Simulationen. Dank Visual-Effects-Technologien begibt sich Morgan Freeman damit quasi an den jeweiligen Fluchtschauplatz. Freeman moderiert nicht nur das Format, sondern produzierte es mit seiner Firma Revelations Entertainment auch.In den neuen Episoden geht es unter anderem um die Flucht von Dieter Dengler, der 1966 bei einem Kampfeinsatz im Vietnamkrieg mit seinem Flugzeug abgeschossen wurde und in laotische Kriegsgefangenschaft geriet. Nach Monaten gelang Dengler mit weiteren Gefangenen der Ausbruch, indem man die Wärter mit erbeuteten Waffen erschoss. Die Flucht des Deutsch-Amerikaners ging um die Welt. Außerdem stehen Ausbrüche aus den US-Hochsicherheitsgefängnissen Parchman, Alton City Jail, Orange County Jail und San Quentin im Fokus. Aus Letzterem floh 1979 Forrest Tucker, der in seinem Leben 30 Fluchtversuche unternahm – 18-mal mit Erfolg. René Belbenoît wurde 1920 zu Zwangsarbeit in Frankreichs berüchtigter Strafkolonie auf der Teufelsinsel vor der Küste Französisch-Guayanas verurteilt. Nach mehreren gescheiterten Versuchen gelang ihm schließlich die Flucht. Während des Amerikanischen Bürgerkriegs entkamen zudem 109 Gefangene um Colonel Thomas E. Rose über einen selbstgegrabenen Tunnel aus dem berüchtigten Libby-Gefängnis in Richmond, Virginia. Und auch dem Ausbruch jüdischer Häftlinge 1943 aus dem Vernichtungslager Sobibór im besetzen Polen widmet sich die neue Staffel der Doku-Reihe in einer Episode.