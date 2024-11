«Alle Jahre wieder» startet

TV-News

Der Spielfilm von UFA Fiction könnte ab sofort jährlich im Ersten laufen.

Nach einem Drehbuch von Tommy Wosch hat Felix Herzogenrath das Drehbuch fürgedreht. Der Spielfilm ist mit Charlie Hübner, Sinje Irslinger und Klaus Steinbauer besetzt. Die Fernsehpremiere findet am Freitag, den 6. Dezember 2024, um 20.15 Uhr an. Am 23. Dezember kann man den Weihnachtsmann überall treffen – auch im Berlin-Bayern-Fernbus. Allerdings verspricht Fahrer Robert (Charly Hübner) trotz Santa-Claus-Mütze keine Bescherung.Das schönste Geschenk will sich der 25-jährige Neuberliner Felix (Klaus Steinbacher) machen, der zu der Familie und zur Freundin ins verschneite Mittenwald fährt. Leider geht kurz vor der Abfahrt unbemerkt das Wichtigste verloren: der Verlobungsring für Saskia (Leslie-Vanessa Lill)! Seine Sitznachbarin Hanna (Sinje Irslinger), die Weihnachten bei ihrer Oma (Lisa Kreuzer) in Mittenwald feiern möchte, hat kurz vor der Abfahrt ihrem Lover den Laufpass gegeben. Ausgerechnet mit dem Langzeitliierten Felix, der überhaupt nicht in ihr freiheitsliebendes Schema passt, beginnt sie auf der Fahrt einen Flirt, der beiden nicht aus dem Kopf geht. Als sie sich in den folgenden Jahren auf der vorweihnachtlichen Heimfahrt wiedersehen, ist er wie gehabt liiert – aber komischerweise immer noch nicht verlobt …Auch Kathrin (Maria Simon) fährt regelmäßig mit ihrem herzkranken Sohn Elias (Lennox Louis) in Roberts Bus zum Weihnachtsfest. Die Alleinerziehende hat längst den Glauben an die Liebe verloren. Nun erlebt sie, dass auch vergessene Wünsche in Erfüllung gehen können.