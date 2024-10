Jamie Oliver kocht für den Airfryer

TV-News

Zwei Doppelfolgen sind Ende November bei RTL Living eingeplant.

Am Donnerstag, den 28. November 2024, ist die zweiteilige Showum 20.15 Uhr als Deutschlandpremiere geplant. Jamie verwandelt gefrorenen Fisch und einfache Bohnen aus der Dose in eine besondere Mahlzeit für zwei. Außerdem zaubert er schnell ein paar herzhafte Scones, serviert mit einem Salat oder als Teil eines Mittagessens. Dann kombiniert Jamie zwei seiner Lieblingsspeisen - einen Braten und ein Hühnchen-Curry. Als nächstes macht Jamie süß-saures Schweinefleisch, kombiniert mit karamellisierter Ananas, Salat und Ananas.Im Anschluss bereitet Jamie eines der Lieblingsessen seiner Familie zu - Hühnchen-Pilz-Gebäck. Außerdem gibt es diesmal mediterranes Gemüse mit Fladenbrot und gefüllten Lachs mit Kartoffeln und angebratenem Gemüse mit Salsa. Als nächstes zeigt er, wie man Hühnchen in einem Beutel zubereitet. Anschließend lädt er die befreundete Köchin Sabrina Gidda ein, damit sie ihr Rezept für mit Masala gewürzte Lammkoteletts verrät.Ein Airfryer ist ein Küchengerät, das Lebensmittel mit heißer Luft gart und so knusprige Ergebnisse ohne oder mit minimalem Öl ermöglicht. Er funktioniert ähnlich wie ein Umluftofen, ist jedoch kompakter und schneller. Häufig verwendet für Pommes, Fleisch und Gemüse, bietet er fettärmere Zubereitung.