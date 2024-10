Kabel Eins schaut wieder nach Hawaii

TV-News

Eine neue Staffel von «Willkommen bei den Reimanns» steht in den Startlöchern. Am Freitag kommt «Das letzte Lebenszeichen – Was geschah danach?».

Manu und Konny Reimann kehren am Sonntag, 17. November 2024, auf Kabel Eins zurück. Die neue Staffelläuft natürlich auf dem Sendeplatz um 20.15 Uhr. Die Auswanderer Konny und Manu Reimann geben exklusive Einblicke in ihr einzigartiges Leben auf Hawaii, wo das Ehepaar wie gewohnt mit viel Herzblut, Können und der ein oder anderen verrückten Idee fleißig werkelt und bastelt.Zu Beginn kommen Konny und Manu ihrem Traum vom eigenen Wohnmobil immer näher - nun steht der alte Schulbus zu Hause auf Hawaii vor der Tür und alles Unnötige muss erst einmal raus. Doch um den einzig verbliebenen Schulbussitz gibt es gleich Streit, denn Manu will sich partout nicht davon trennen. Beim Ausbau der Klimaanlage kommt es zu einem Zwischenfall, den Konny in all seinen Berufsjahren als Klimatechniker noch nicht erlebt hat.Am Freitagabend läuft um 20.15 Uhr die neue True-Crime-Reihe. Eine Überwachungskamera filmt im Juni 2021 die 26-jährige Bianca auf einem Bahnsteig. Vier Tage später wird ihre Leiche in einem alten Nazi-Bunker gefunden. Was ist zwischen dem letzten Lebenszeichen und ihrem Tod passiert? Der Nachbar der 32-jährigen Beatrix hört in der Nacht des 10. August 1989 Schreie aus ihrer Wohnung. Wenig später wird ihm klar, dass er Ohrenzeuge des Mordes an seiner Nachbarin geworden ist.Um 22.15 Uhr ist die neue Eigenproduktionwieder auf Sendung. Die erst fünf Wochen alte Folge über das Horrorhaus von Höxter wird wiederholt. Mit Inseraten lockt ein Paar Frauen in sein Haus, nur um sie zu quälen. Im Horrorhaus von Höxter kommt es zum Äußersten. Ein Mann fällt durch Gewalttaten auf, doch seine Freundin will ihn bessern. Als sie sich von ihm trennt, nimmt er grausame Rache. Auch Franz S. soll eine Studentin misshandelt und brutal ermordet haben. Er gesteht die Tat und wird inhaftiert. Später widerruft er seine Aussage.