Kabel Eins holt «Rosins Restaurants» zurück

TV-News

Mehrere neue Episoden hat der Koch aus Dorsten mit seinem Team von Redseven aufgezeichnet.

Im Januar 2024 wurden die letzten drei Folgen vonauf Kabel Eins ausgestrahlt. Zuletzt war es eher still um die Renovierungssendung geworden, nun hat Kabel Eins wieder neue Geschichten angekündigt. Die Einschaltquoten der Sendung waren zuletzt mäßig. Die neuen Geschichten laufen ab Donnerstag, den 21. November 2024, um 20.15 Uhr.Die erste Exkursion führt Frank Rosin nach Ephesus in Drakenburg. Die Gemeinde gehört zur Samtgemeinde Heemsen im niedersächsischen Landkreis Nienburg/Weser. Der kulinarische Einsatz am Weserwehr scheint sich gelohnt zu haben, denn das Restaurant kann bei Google eine durchschnittliche Sternebewertung von 4,6 von fünf Sternen vorweisen.Frank Rosin hatte in diesem Jahr alle Hände voll zu tun. Neben "Roadtrip Amerika - Drei Spitzenköche auf vier Rädern" und seinem Engagement bei "The Taste" war er auch in der neuen Sat.1-Show "Wer kocht das Beste für die Gäste? Die jüngste Kochshow war im Hochsommer allerdings kein Hit. Produktionsfirma von «Rosins Restaurants» ist nach wie vor Redseven.