«Fünf Freunde» gibts an Weihnachten

TV-News

Das Remake von ZDF und BBC Studios läuft am Nachmittag.

Die Neuauflage von «Fünf Freunde» ist ab Donnerstag, 5. Dezember 2024, um 10.00 Uhr in der ZDFmediathek abrufbar. Die lineare Ausstrahlung im Fernsehen beginnt am Mittwoch, dem 1. Weihnachtsfeiertag, um 16.00 Uhr. Die dritte Folge wird einen Tag später um 15.15 Uhr ausgestrahlt. Die Serie wird produziert von Monnage Pictures, NWR Originals und Mediapro Studios, BBC Studios für BBC und ZDF Matthew Read (Episoden 1+3), Priva K. Dosanih (Episode 2) und Matthey Bouch (Episode 3) schrieben die Bücher, Regie führten Tim Kirkby (Episode 1), Asim Abbasi (Episode 2) und Bill Eagles (Episode 3). Die Hauptdarsteller sind Diaana Babnicova, Elliott Rose, Flora Jacoby Richardson, Kit Rakusen, James Lance, Ann Akinjirin und Jack Gleeson.Die «Fünf Freunde» , einst von der Kinder- und Jugendbuchautorin Enid Blyton erfunden, kehren in einer Neuinterpretation zurück, für die der preisgekrönte dänische Filmemacher Nicolas Winding Refn als Regisseur und Produzent verantwortlich zeichnet. Im Mittelpunkt der drei neuen Abenteuer, die Ende der 1930er Jahre im Südwesten Englands spielen, stehen der resolute George, sein treuer Hund Timmy, seine Cousins Julian und Dick sowie seine Cousine Anne. Gemeinsam sind sie einem wertvollen Schatz der Tempelritter auf der Spur, bewachen eine heiß umkämpfte Rechenmaschine und lüften das Geheimnis um einen Diamanten mit angeblich magischen Kräften.„Es gibt Rollen, die man von Anfang an unbedingt haben will, weil sie einem ähnlich sind – und ich wollte diese Rolle von Anfang an unbedingt haben“, sagte Kit Rakusen. „Meine Mutter hatte mir gesagt, dass es noch keine Neuigkeiten gäbe – doch als ich dann den Anruf von meinem Agenten bekam, holte sie heimlich ihr Telefon heraus und begann, mich zu filmen. Ich war überwältigt.“Jasmin Maeda, Hauptredaktion Fiktion, ergänzt: „Ein sagenumwobener und jahrhundertelang verschollener Schatz, eine Erfindung, die den Kurs der Welt verändern könnte, und viele ungelöste Geheimnisse – die «Fünf Freunde» zaubern ein Highlight ins Weihnachtsprogramm des ZDF . Die Neuauflage des Enid-Blyton-Klassikers ist als internationale Koproduktion in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit der BBC und BBC Studios entstanden. Die inhaltlich, visuell und inszenatorisch außergewöhnliche und moderne Umsetzung der erfolgreichen Buchreihe ist dem gefeierten dänischen Filmemacher Nicolas Winding Refn zu verdanken. In einer Zeit, in der das Bedürfnis nach packenden Abenteuer-Geschichten wächst, bieten George, Julien, Dick, Anne und Hund Timmy beste Unterhaltung für die ganze Familie.“