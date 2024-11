«heute show spezial» zwischen den Jahren

TV-News

Lutz van der Horst und Fabian Köster gehen am Samstagabend auf Sendung.

Auch das ZDF will zwischen den Jahren nicht auf die Marke «heute show» verzichten, deshalb haben Fabian Köster und Lutz van der Horst zwischenzeitlich ein Special produziert. Dasist für Samstag, den 28. Dezember um 23.25 Uhr geplant. Die Sendung ist ab 20.00 Uhr in der Mediathek abrufbar.Kein Weg war ihnen auch in diesem Jahr zu weit, kein Interviewpartner zu verschlossen, kein Experiment zu gefährlich, um die politische Situation in Deutschland satirisch zu beleuchten. Lutz van der Horst und Fabian Köster reisten für die «heute-show spezial» durch die unterentwickelte Digitalwüste Deutschland, jagten anlässlich der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland dem runden Leder hinterher und tourten für ihre Sendung zum Thema Alkohol durch das "Hochkonsumland" Deutschland, besuchten die Partymeilen auf Mallorca und trafen Politiker, Präventionsexperten und Partytouristen.Dafür wurden Fabian Köster und Lutz van der Horst jetzt mit dem Sonderpreis des Hanns-Joachim-Friedrichs-Preises 2024 für ihre Sendung «heute-show spezial: Zwei Besserwessis im Osten» ausgezeichnet. Pünktlich zum Endspurt der Landtagswahlkämpfe in Sachsen und Thüringen haben sich die «heute-show»-Reporter auf einen Roadtrip durch den Osten Deutschlands begeben und die Stimmungen und Befindlichkeiten in den beiden Bundesländern eingefangen.