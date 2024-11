Das Erste zeigt «Notre-Dame - La Renaissance»

TV-News

Das Event wurde bereits einige Tage im Vorfeld aufgezeichnet.

Im Sommer 2019 brannte das Pariser Notre-Dame nieder. Nach fünf Jahren Aufbauarbeit konnte die Kathedrale schon wieder eröffnet werden. Jetzt veranstalten die Verantwortlichen des UNESCO-Weltkulturerbes ein Musikevent, das am 7. Dezember 2024, in Paris ausgetragen wird. Daniel Finkernagel führt durch den Abend.Das Erste strahlt die Show am Sonntag, den 8. Dezember 2024, um 23.35 Uhr aus. Auf dem Vorplatz treten u. a. Pop-Star Pharrell Williams und die fünffache Grammy-Preisträgerin Angélique Kidjo auf, während animierte Projektionen die Fassade der Kathedrale in besonderem Licht erstrahlen lassen. Opernstars wie Pretty Yende, Klavierlegende Lang Lang und die beiden Star-Cellisten Yo-Yo Ma und Gautier Capuçon eröffnen die Kirche von innen: mit Klassik-Highlights aus dem neuen Glockenturm und dem gesamten Kirchenschiff.Beim deutsch-französischen Kultursender kann man das Konzert nicht live sehen, stattdessen werden mehrere Stunden Dokumentationen zum Thema ausgestrahlt.