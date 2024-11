Peacock führt Multiview ein

US-Fernsehen

In der Wahlnacht können die Abonnenten aus drei Sichtweisen wählen.

Die Wahlberichterstattung beginnt am Dienstag, dem 5. November, um 17:00 Uhr Ostküstenzeit auf NBC News NOW mit Multiview-Berichterstattung ab 18:00 Uhr. Peacock erweitert das Multiview-Erlebnis, eine der beliebtesten Funktionen seiner Berichterstattung über die Olympischen Spiele 2024 in Paris, auf die Wahlnacht und bietet es damit erstmals über Sportinhalte hinaus an. Mit der Berichterstattung von NBC News präsentiert Peacocks Wahl-Multiview den Zuschauern am Dienstag, dem 5. November, ein kuratiertes Drei-Ansichten-Erlebnis mit aktuellen Nachrichten, Datenanalysen und Echtzeit-Ergebnissen.Peacocks Wahl-Multiview wird drei Live-Streams der Berichterstattung und Analyse von NBC News enthalten, die es den Nutzern ermöglichen, sich auf den Bildschirmen zu bewegen, den Ton umzuschalten und sich durchzuklicken, um das Geschehen im Vollbildmodus zu verfolgen und tiefer in die Materie einzutauchen.· NBC News NOW: Aktuelle Nachrichten und Echtzeit-Wahlberichterstattung vom preisgekrönten NBC News-Team unter der Leitung von Lester Holt und Savannah Guthrie, mit Journalisten, die aus den umkämpften Bundesstaaten berichten.· Kornacki Cam: Informative Wahlnachtanalyse von Steve Kornacki, dem nationalen Politikkorrespondenten von NBC News, an der großen Tafel, der die neuesten Ergebnisse und Wahltagsbefragungen analysiert.· Wahlresultate und Karte der Machtverhältnisse: Prognostizierte Ergebnisse des Wahlkollegiums und andere wichtige Ergebnisse vom NBC News Decision Desk.