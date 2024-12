Apple setzt «Family Plan» fort

Kino-News

Die Familie Morgan wird auch in Zukunft bei AppleTV+ sein.

Der Apple-Filmerhält eine Fortsetzung, wieder produziert von Mark Wahlberg, der erneut als Dan Morgan zu sehen ist. Auch Michelle Monaghan, Zoe Colletti und Van Crosby kehren in ihre Rollen zurück. Die Regie der Actionkomödie von Skydance Media übernimmt erneut Simon Cellan Jones.„Ich bin mehr als begeistert, wieder in die Rolle des Dan Morgan zu schlüpfen, mit meinen brillanten Co-Stars zusammen zu spielen und Simon und David wieder dabei zu haben“, sagt Produzent und Hauptdarsteller Mark Wahlberg. „Zu sehen, wie nach dem Dreh von «The Family Plan» der Film sofort international erfolgreich wurde, war eine unglaubliche Anerkennung. Wir können es kaum erwarten, wieder mit unseren Partnern bei Apple und Skydance am nächsten Kapitel der Familie Morgan zu arbeiten, in dem ihr europäischer Urlaub unvermeidlich aus dem Ruder läuft.“„Ich freue mich sehr, wieder bei den Morgans zu sein, während sie auf der Suche nach dem perfekten actionreichen Familienweihnachten Europa unsicher machen“, sagt Regisseur Simon Cellan Jones. David Coggeshall, der Drehbuchautor des ersten Films, schreibt auch die Fortsetzung von «The Family Plan», die zur Weihnachtszeit in Europa spielt. Dan hat den perfekten Urlaub für die Morgans geplant – doch auch hier holt seine Vergangenheit sie auf unerwartete Weise ein.