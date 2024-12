Blockbuster-Battle

Dieses Battle bewegt sich in den 60er- und 70er-Jahren und bietet den Zeichentrickfilm «Das Dschungelbuch» aus dem Jahr 1967 sowie «Mord im Orient-Express» von 1974. Einen Tag nach Halloween steht auch «Psycho» an.

(Sat.1 Gold, 20:15 Uhr)Marion Crane ist gelangweilt von ihrem eintönigen Leben. Als ihr Chef sie bittet, 400.000 Dollar zur Bank zu bringen, winkt die einmalige Chance, ein neues Leben zu beginnen. Kurz entschlossen macht sie sich mit dem Geld aus dem Staub. Erst mitten in der Nacht macht sie erschöpft an einem Motel Rast. Norman Bates vermietet hier die Zimmer und lädt Marion, die an diesem Abend der einzige Gast ist, zum Essen ein. Zuvor aber nimmt Marion noch eine Dusche, die letzte ihres Lebens.The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Popcornmeter: 10Metascore: 10IMDb User Rating: 9(3sat, 20:15 Uhr)Alle Fahrgäste schlafen, während der berühmte Orientexpress auf seiner Fahrt von Istanbul nach Paris durch die Nacht donnert. Nur einer ist wach, als der Zug plötzlich in Jugoslawien anhält, weil Schneeverwehungen die Gleise blockieren: Hercule Poirot, der bekannte Detektiv aus Belgien, kann nicht schlafen. Aus dem benachbarten Schlafwagenabteil hört er seltsame Geräusche. Am nächsten Morgen liegt im Nachbarabteil ein Mann, ermordet durch zahlreiche Messerstiche. Es steht fest, dass der Mörder noch im Zug sein muss, denn der Kurswagen nach Calais ist vom Rest des Zuges getrennt, und im Schnee ist keine Spur zu sehen. Der Geschäftsführer der Compagnie Internationale des Wagons-Lits, ein alter Freund von Poirot, bittet ihn, bei der Aufklärung des Falls behilflich zu sein, bevor der Zug aus der Schneewehe befreit wird und die jugoslawische Polizei den Fall an sich ziehen kann. Es sind viele wichtige Personen im Zug, denen er eventuelle Ungelegenheiten durch polizeiliche Untersuchungen ersparen möchte, da schließlich auch der erstklassige Ruf seines Unternehmens auf dem Spiel steht. So wird der Pullman-Wagen zum Ermittlungsbüro für Poirot umfunktioniert, der nicht viel Zeit hat, das schwierige Rätsel um den Mord im Orientexpress zu lösen.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 8Metascore: 6IMDb User Rating: 7(Disney Channel, 20:15 Uhr)Der kleine Mogli, der bislang im Dschungel aufgewachsen ist, macht sich mit Baghira, dem schlauen Panther, auf den Weg zur Menschensiedlung. Unterwegs trifft er den swingenden King Louie, die hypnotische Schlange Kaa und den liebenswerten, unbekümmerten Bären Balu, der Mogli die gemütlichen Seiten im Leben zeigt und ihm beibringt, was wahre Freundschaft bedeutet. Doch Shir Khan, der Tiger, ist ihnen bereits auf der Spur.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 8Metascore: 7IMDb User Rating: 8