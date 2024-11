Das Duell um Jördis

Soap-Check

Klaas hat sich vorgenommen, um die Frau seiner Träume zu kämpfen. Doch der Endgegner ist kein Mann.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo, Mi - Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo, Mi - Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo, Mi - Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Für alle Fälle Familie» (Mo – Fr, 18.00 Uhr, Sat.1)

«Die Spreewaldklinik» (Mo – Fr, 19.00 Uhr, Sat.1)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Klaas ist entschlossen, um Jördis zu kämpfen. Doch für Jördis kommt die Einsicht zu spät, sie hat mit Klaas abgeschlossen und will sich auf ihre Reise konzentrieren. Klaas ist bereit, ihren Wunsch zu akzeptieren. Aber einen letzten Versuch, ihr seine Liebe zu gestehen, unternimmt er noch. Jenny zieht mit Bella und Till ins Rosenhaus und bekommt direkt Besuch von ihrer besten Freundin Svenja aus Münster. Jenny muss kurzfristig zu ihrer neuen Arbeitsstelle und Patentante Svenja freut sich über etwas Zeit mit Bella und Till. Denn durch den Umzug werden sie zukünftig nicht mehr viel Zeit miteinander haben.Als Christoph von Alexandra wissen möchte, wie er sie bei ihrer Verteidigung unterstützen kann, bittet sie ihn, seine Aussage zu Gunsten von Maxi zu machen. Christoph stimmt aus Liebe zu, was Alexandra und ihn ein wenig einander näherbringt. Katja sorgt sich währenddessen vor Werner um Maxis berufliche Zukunft. Was soll ihre Tochter tun, wenn sie die Approbation verliert?Lien und Till wissen nicht, wie sie mit ihrem Kuss umgehen sollen. Gestehen sie sich beim gemeinsamen Aufräumen der Lansinger Spiele endlich ihre Liebe? Ludwig stellt fest, dass er Bettwanzen im Zimmer hat und auch Theresa bemerkt Wanzenbisse. Wird bald der ganze Brunnerwirt befallen sein?Cecilia und Esma fiebern bei Margots und Yusufs tragischer Geschichte mit. Sie stellen sich die Frage, was aus der Frucht der Liebe geworden ist... Im Bestreben, die Einigkeit zwischen Vivien und Tobias durch Manipulation ins Wanken zu bringen, passiert David ein verhängnisvoller Fehler... Als Benedikt sich Ute zuliebe auf Karneval einlässt und Patrizia abblitzen lässt, ahnt er nicht im Entferntesten, was er damit lostritt...Charlie bietet Justus wütend die Stirn, als der unverhofft aus seinem Urlaub mit Jenny zurück ist. Doch ihre Gefühle für Justus sind stärker... Richard befürchtet, dass Simone sich mit dem Kader und den Kampf gegen Justus übernimmt. Entschlossen trifft er eine Entscheidung... Matteo schöpft nach einem nahen Moment mit Valea vorsichtig Hoffnung, dass sie ihm irgendwann verzeihen wird.Emily ist entschlossen, ihren Fehler nicht zu wiederholen, aber Tobias macht es ihr schwer, indem er sich schlecht verhält. Währenddessen erzählt Lilly Maren aufgewühlt von Lars und obwohl Maren bestürzt ist, kann Lilly es nicht über sich bringen, Lars zu beschuldigen.Theo ist enttäuscht, weil er in der Theater-AG nicht den Romeo an Laras Seite spielen darf - doch es kommt zu einer überraschenden Wendung, die alles verändert. Währenddessen stehen Katrin und Alain vor einer wichtigen Entscheidung: Eine künstliche Befruchtung ist ihre letzte Chance, ein Kind zu bekommen. Im Gericht will sich ein Paar scheiden lassen, doch sie hängen in einem Werbevertrag als Weinkönigspaar fest - bis Chris ein cleverer Trick einfällt.Lea rät Nico schweren Herzens, die Chance zu nutzen in Spanien Medizin zu studieren, auch wenn sie dann nicht mehr in ihrer Nähe wäre. Nico hält die Pläne zunächst für einen Versöhnungsversuch ihres Vaters, bis dieser behauptet, dass er und Doreen auch ohne sie auswandern würden. Lars lüftet das Geheimnis um den MS-kranken Taubert, und seine Frau zieht die Klage gegen Erik zurück. Während Andreja und Lars abwesend sind, übernimmt Richard das Sägewerk, was schief zu gehen droht.Millas Plan, Amelie und Lennart die Hochzeit auszureden, kommt erneut ins Schlingern, als Amelie möchte, dass Milla auf ihrer Hochzeit eine Rede hält. Nicht ahnend, dass Amelie die Sabotagepläne ihrer Mutter längst kennt, gerät Milla immer weiter unter Druck. Und Amelie setzt noch einen drauf, als sie sich wünscht, dass Milla und Mike ihre Trauzeugen werden. Mike findet langsam, dass dieser Irrsinn ein Ende haben muss und will Milla dazu bringen, Amelie die ganze bittere Wahrheit endlich zu gestehen. Aber kann sich Milla dazu durchringen?