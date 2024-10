Thomas Gottschalks Bühne

Quotenmeter.FM

In dieser Ausgabe bekommt der ehemalige Moderator von «Wetten, dass..?» die Aufmerksamkeit, die er sich für Promotion seines Buches wünscht.

Nach „Herbstblond“ im Jahr 2015 und „Herbstbunt“ vor fünf Jahren erschien kurz vor der Frankfurter Buchmesse nun „Ungefiltert: Bekenntnisse von einem, der den Mund nicht halten kann“ von Thomas Gottschalk. Für seinen Verlag Heyne tingelte Gottschalk durch die Magazine, Zeitungen und Fernsehshows der Nation.In seinem neuen Buch möchte er unter anderem Dinge ansprechen, die er heutzutage nicht mehr sagen dürfe. In einem Zwiegespräch im «Kölner Treff» mit Autor und Podcaster Micky Beisenherz beharrte der frühere «Wetten, dass..?»-Moderator auch nach mehrfacher Nachfrage, dass er an gewissen Essensbezeichnungen festhalten wollte, auch wenn sich Gruppen dadurch gestört sehen.Veit-Luca Roth und Fabian Riedner besprechen in dieser Ausgabe von Quotenmeter.FM, dass sich Thomas Gottschalk zum Grantler verwandelt hat. Oder steckt dahinter ein Verkaufstrick, um die Verkaufszahlen seiner jüngsten Biografie anzukurbeln? Im Vorjahr verabschiedete sich Gottschalk auf einem Schaufellader mit ähnlichen Worten, dass er sich überlegen müsse, was er heute von sich gebe. Aufmerksamkeit bekam Gottschalk in den vergangenen Wochen jedenfalls genug geschenkt.