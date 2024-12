Blockbuster-Battle

Monty Python trifft auf den Donnergott Thor. Und Jennifer Garner wird über Nacht 30 Jahre alt. Dieses Battle steckt voller Leben. Wer holt den Sieg?

Die Bewertung

(ProSieben, 20:15 Uhr)Chris Hemsworth schlüpft unter der Regie von Taika Waititi erneut in die Rolle des Donnergottes Thor: Der galaktische Killer Gorr strebt die Auslöschung aller Götter an. Thor beschließt, gegen ihn vorzugehen und bittet König Walküre und seine Ex-Freundin Jane Foster - die mittlerweile als Mighty Thor seinen magischen Hammer Mjölnir schwingt und für das Gute kämpft - um Hilfe. Gemeinsam heften sich die drei an die Fersen des hinterhältigen Götterschlächters.The Movie Database (TMDB): 6Rotten Tomatoes Popcornmeter: 8Metascore: 6IMDb User Rating: 6(sixx, 20:15 Uhr)Jenna hat es satt, uncool zu sein, ihre Geburtstagsparty soll das ändern. Doch die Feier wird zu einem völligen Desaster, und Jenna hat nur einen Wunsch: möglichst schnell erwachsen zu sein. Am nächsten Morgen wacht sie tatsächlich als 30-Jährige auf - erfolgreich, liiert und beliebt. Trotzdem merkt sie bald, dass ihr noch etwas zum Glück fehlt, und sie erkennt, was sie wirklich die ganze Zeit gewollt hat. Kann sie es finden, obwohl sie die letzten 17 Jahre verpasst hat?The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 7Metascore: 6IMDb User Rating: 6(Warner TV Comedy, 20:15 Uhr)Die Komikertruppe Monty Python hat sich zum Ziel gesetzt, den Sinn des Lebens zu ergründen. Die Truppe, bestehend aus einem General, dem Tod und einem Fensterputzer, nimmt in vielen Einzelsketchen jeweils unterschiedliche Rollen ein. Die Sketche drehen sich um einen bestimmten Aspekt des Lebens. Die Anordnung bildet den Kreislauf von Geburt, Altwerden und Tod ab beziehungsweise verschiedene Ansichten darüber. Nichts für zarte Geister, denn der schwarze Humor wird in gewohnt tabuloser Form aufgetischt.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 8Metascore: 7IMDb User Rating: 8