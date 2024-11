«The Rig» geht im Januar weiter

England

Prime Video hat den ersten Blick auf die zweite Staffel des mit Spannung erwarteten Thrillersgeworfen. Die Premiere der sechsteiligen Serie ist für Januar 2025 geplant und wurde in den First Stage Studios in Edinburgh, Schottland, gedreht. Die erste Staffel von «The Rig» wurde 2023 uraufgeführt und wurde in Großbritannien und international ein Hit.In der zweiten Staffel werden Iain Glen («Game of Thrones»), Martin Compston («Line of Duty»), Emily Hampshire («Schitt's Creek»), Rochenda Sandall («Criminal: UK»), Owen Teale («Game of Thrones»), Mark Addy («Game of Thrones»), Molly Vevers («The Spanish Princess»), Abraham Popoola («Cruella»), Nikhil Parmar («Foundation») und Stuart McQuarrie («Des») sowie die neuen Gesichter Ross Anderson («The Last Kingdom»), Phil McKee («Deadwater Fell»), Jacob Fortune-Lloyd («The Queen's Gambit»), Johannes Roaldsen Fürst («Hvite gutter») und Alice Krige («Star Trek») auftreten.Die überlebende Besatzung der Kinloch Bravo wurde mit Hubschraubern zu einer neuen geheimen Offshore-Anlage namens Stac gebracht, die tief in der außergewöhnlichen und tödlichen Landschaft des Polarkreises liegt. Hier muss die eingeschlossene Besatzung mit den emotionalen und physischen Folgen des verheerenden Tsunamis fertig werden, der die Bravo zerstört hat, und sich mit wirbelnden Verschwörungen, Unternehmenskonflikten und neuen Bedrohungen aus den dunklen Tiefen der Weltmeere auseinandersetzen. Die zweite Staffel wird weiterhin globale Themen erforschen – und dabei Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Planeten miteinander verweben, während sie den Zuschauer in spektakuläre Umgebungen entführt und die Grenzen der neuesten Meerestechnologie auslotet – einschließlich der umstrittenen Welt des Tiefseebergbaus. David Macpherson hat eine neue Geschichte geschaffen, die epischen Nervenkitzel und fesselnde Action für eine überzeugende Besetzung von Charakteren bietet, sowohl für wiederkehrende als auch für neue.Die Serie wird von Wild Mercury Productions (Teil von Banijay UK) produziert, das Drehbuch stammt von David Macpherson & Meg Salter (Episode 4) und Regie führen John Strickland und Alex Holmes. Die ausführenden Produzenten sind Derek Wax, David Macpherson und John Strickland. Die Serienproduzentin ist Suzanne Reid und der Koproduzent ist Matt Brown.