Disney+ zeigt Prinz William-Doku

Bereits am 1. November geht die neue Dokumentation online.

Disney+ kündige an, dassam 1. November auf der Streaming-Plattform Premiere haben wird. Die zweiteilige Dokumentation gibt einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des ersten Jahres des Programms „Homewards“ von Prince William und The Royal Foundation, das darauf abzielt, die Wahrnehmung zu verändern und zu zeigen, dass es möglich ist, Obdachlosigkeit zu beenden.Die Dokumentation wurde von Mindhouse und Arron Fellows produziert und von dem mit dem BAFTA-Award ausgezeichneten Regisseur Leo Burley gedreht. Vor der Veröffentlichung auf Disney+ wurde «Prince William: We Can End Homelessness» exklusiv im Vereinigten Königreich auf ITV1, ITVX und STV ausgestrahlt.«We Can End Homelessness» begleitet das erste Jahr von Homewards, dem ehrgeizigen Fünfjahresprogramm von Prinz William, das zeigen soll, dass es möglich ist, Obdachlosigkeit zu beenden, indem es mit sechs Standorten im gesamten Vereinigten Königreich zusammenarbeitet. Diese Serie blickt hinter die Kulissen, wenn Prinz William seine neue Initiative startet, und gewährt einzigartigen Zugang, während er sich an die Arbeit macht, um die Krise zu bekämpfen. Die Zuschauer werden sehen, wie er sich bei einer Reihe bewegender Begegnungen von Menschen beraten lässt, die selbst schon einmal obdachlos waren, und in offenen Interviews teilt der Prinz die Inspiration, die er aus dem Beispiel seiner Mutter Diana, Prinzessin von Wales, gewonnen hat. Nachdem er sein engagiertes Homewards-Team zusammengestellt hat, um das Problem im gesamten Vereinigten Königreich zu untersuchen, ergreift der Prinz Maßnahmen, indem er plant, auf seinem eigenen Land betreute Wohnungen zu bauen.