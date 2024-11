ZDF setzt auf Sonntags-Adventsgottesdienst

TV-News

Im Vorfeld wird eine Dokumentation aus Großbritannien recycelt.

Die Schauspielerin Stephanie Stumph moderiert das Dresdner Adventskonzert am Sonntag, dem 8. Dezember 2024, um 18.00 Uhr. Stumph lädt ein zu einem stimmungsvollen Abend mit zwei Sängerinnen: Emily D'Angelo und Nikola Hillebrand. Zum dritten Mal ist Thomas Quasthoff beim Adventskonzert dabei. Auf dem Programm stehen Werke von Bach, Händel und Mozart.Unter der Leitung des italienischen Dirigenten Riccardo Minasi spielt die Staatskapelle Dresden, die derzeit als einer der gefragtesten Dirigenten bei vielen europäischen Orchestern zu Gast ist, darunter die Berliner Philharmoniker, die Münchner Philharmoniker, das Concertgebouw Orchester Amsterdam und das Orchestre de Paris.Als Gastdirigent stand Minasi bereits am Pult der Staatskapelle Dresden. Er ist Erster Gastdirigent des Ensemble Resonanz in Hamburg und Künstlerischer Leiter des Orchestra La Scintilla am Opernhaus Zürich. Sechs Jahre lang war Minasi Chefdirigent des Mozarteumorchesters Salzburg. Riccardo Minasi begann seine musikalische Laufbahn mit einem Violinstudium und wechselte später zur Barockvioline, um sich der historischen Aufführungspraxis zu widmen. Von den Orchestern, mit denen er zusammenarbeitet, wird er jedoch vor allem wegen seines breiten Repertoires - von Barock über Klassik und Romantik bis hin zu zeitgenössischer Musik - und seiner Fähigkeit geschätzt, jedes Werk neu zu betrachten und überraschend zu interpretieren.Um 17:15 Uhr folgt die Dokumentationmit der Folge „Mitten im Nirgendwo“ aus dem Jahr 2021. Ein Baumhaushotel im schwedischen Lappland und ein Cottage in schwindelerregender Höhe in Wales. Außerdem: Auf Erkundungstour in einem Weltkriegsbunker, der heute als Ferienwohnung dient. Und im "Burgh Island Hotel" hat schon Krimiautorin Agatha Christie übernachtet.