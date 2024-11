Der Newcomer Robin Fübbeker

YouTuber

Der junge YouTuber begeistert schon nach 2 Jahren viele Menschen.

Mit nur 45 Videos auf YouTube hat Robin Fübbeker auf seinem gleichnamigen Kanal «Robin Fübbeker» bereits 48.500 Abonnenten, dabei ist er erst am 17. April 2022 beigetreten und hat bereits an diesem Tag sein erstes Video „Die eine Gewohnheit, die mich glücklich macht - Dankbarkeitstagebuch Anleitung“ hochgeladen. Dieses passt schon direkt zu den Inhalten, die er heute hochlädt, zum Thema Selbstverbesserung, er zeigt in dem Video nach eigener Aussage „die Macht der Dankbarkeit“ und gibt eine Anleitung für ein Dankbarkeitstagebuch, mit dem man „viel glücklicher werden kann“. Auch wenn dieses Video in mehr als 2 Jahren nur 444 Likes und 5.407 Views erreicht hat, erzielt er inzwischen oft mehr als das 10-fache und einmal sogar mehr als das 100-fache.Sein bekanntestes Video heißt „Wie 365 Tage Ohne Social Media Mich Verändert Haben“ und wurde bereits 888.067 Mal aufgerufen und 59.889 Mal geliked. Darin erzählt er von seinem Selbstversuch, was es mit ihm gemacht hat, als er ein Jahr lang alle Social Media Apps gelöscht hat, um seine Gefühle von Unzufriedenheit und Einsamkeit zu überwinden und seine psychische Gesundheit zu verbessern. Wie das ganze sein Leben komplett verändert hat, erfährt man in den 9:12 Minuten.Seit diesem Video, vom 29. September 2023, lädt er weiterhin fast jeden Monat ein Video hoch und spricht über verschiedene Bereiche seines Hauptthemas der Selbstverbesserung, unter anderem hat er bereits Videos wie „Wie du aufhörst einen F*** zu geben“, „Der produktivste Morgen der Welt“, „Einschlafen in 2 Minuten Trick l Selbstexperiment“ oder auch „Wie ich meinen Körper in 60 Tagen verändert habe“ hochgeladen. Das zeigt sehr deutlich sein breites Interessenspektrum, das von Gesundheit über Selbstfindung und Content-Erstellung bis hin zur Persönlichkeitsentwicklung reicht.Auch auf Instagram hat er vor einigen Monaten angefangen, ab und zu etwas zu posten, da er, wie er schreibt, mittlerweile an einem Punkt angelangt ist, an dem es Sinn macht, nicht nur von einer Plattform abhängig zu sein, sondern sich etwas breiter aufzustellen und die Kommunikation mit der Community und anderen Creatorn zu vereinfachen. Deshalb hat er jetzt auch einen offiziellen Instagram-Account namens «robin.fuebbeker». Auf dieser Plattform hat er 451 Follower mit 4 Beiträgen, seinen ersten offiziellen Beitrag hat er allerdings erst am 21. März 2024 veröffentlicht.Er selbst sagt auch: „In meiner Funktion als junger Content-Creator lege ich großen Wert auf Echtheit und das Vermitteln von Botschaften, die das reale Leben widerspiegeln. Mein Fokus liegt darauf, Inhalte zu bieten, die nicht nur unterhalten, sondern auch einen echten Mehrwert für meine Zuschauer darstellen. Diese sollen dabei unterstützt werden, ihr Leben mit Sinn und Zweck zu gestalten.“