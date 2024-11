Podstars

Die Deutschen schlafen zu kurz und auch nicht gut, weshalb sich Deutschlandfunk Nova darüber spricht.

Der Deutschlandfunk-Nova-Podcastwidmet sich den vielfältigen Aspekten des Schlafs. Moderiert von der Wissenschaftsjournalistin Ilka Knigge und der Schlafforscherin Dr. Christine Blume, greift der Podcast interessante und alltägliche Fragen zum Thema Schlaf auf. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge, in der die beiden Expertinnen über die Wissenschaft hinter dem Schlaf sprechen und dabei sowohl gesundheitliche als auch gesellschaftliche Themen aufgreifen.In den Episoden geht es unter anderem darum, wie Paare durch das Teilen des Bettes ihren Schlaf beeinflussen oder wie Schlafprobleme durch Schlafmittel behandelt werden können. Andere Themen beinhalten die Frage, ob es gesünder ist, im Pyjama oder nackt zu schlafen, und ob Lichtverschmutzung den Schlaf beeinträchtigt. Der Podcast richtet sich an all jene, die mehr über die Mechanismen des Schlafs erfahren wollen und dabei nicht nur wissenschaftliche Fakten, sondern auch praktische Tipps für den Alltag suchen.Die Diskussionen sind durch Studien und persönliche Erfahrungen untermauert, was den Podcast besonders fundiert macht. Dabei geht es nicht nur um Schlafstörungen oder Schlafgewohnheiten, sondern auch um weiterführende Fragen, wie den Einfluss von Schlaf auf Beziehungen oder ob unsere moderne Lebensweise gesunden Schlaf verhindert.Auf Plattformen wie Apple, Spotify und ARD Audiothek ist der Podcast leicht zugänglich und ermöglicht es den Hörerinnen und Hörern, jederzeit einzusteigen und das Thema Schlaf besser zu verstehen. Ob es nun um Schlafprobleme geht oder darum, wie Schlaf uns emotional und körperlich beeinflusst – «Über Schlafen» bietet wertvolle Einblicke in ein Thema, das uns alle betrifft. Nutzer im Internet loben die fundierte Darstellung der Themen, die verständliche Aufbereitung und die angenehme Moderation des Podcasts. Wer sich für Schlafforschung interessiert oder nach praktischen Tipps sucht, ist hier genau richtig.