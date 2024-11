Diese Promis machen bei der «TV total Wok-WM» mit

TV-News

Für Deutschland fahren Sebastian Pufpaff und Pascal Hens im Einzelwettbewerb, während die Wolter-Zwillinge Dennis und Benni Teil eines Vierer-Woks sind.

Alle Teilnehmer im Überblick

ProSieben hat weitere Details zur am kommenden Wochenende stattfindendenbekannt gegeben. Während Steven Gätjen als Moderator durch den Abend führen wird, übernimmt Ron Ringguth den Kommentar. Als Streckenreporter sind Andrea Kaiser (Ziel) und Khalid Bounouar (Start) im Einsatz. Außerdem hat der Unterföhringer Sender nun alle Teilnehmer benannt, die sich am 9. November in Winterberg den Eiskanal hinunterstürzen.Neben «TV total»-Moderator Sebastian Pufpaff gehen auch Linda Nobat, Vincent Gross, Nathan Evans, Ailton, Mike Süsser, Jürgen Milski und Pascal Hens im Einzelwettbewerb an den Start. Pufpaff wird zusätzlich auch im Vierer-Wok-Wettbewerb an den Start gehen. Er tritt für Team „Deutschland 1“ gemeinsam mit Mimi Kraus, Kevin Kuske und Julia Taubitz an. „Deutschland 2“ ist mit Thore Schölermann, der sich zuletzt vom ProSieben-Magazin «taff» verabschiedet hat, Jule Gölsdorf, Francesco Friedrich und Kevin Großkreutz besetzt. Anika Lehmann, Sven Hannawald, Marcel Nguyen und Thorsten Legat sitzen im Vierer-Wok von „Team Deutschland 3“.Außerdem hat ProSieben die «World Wide Wohnzimmer»-Zwillingen Benni und Dennis Wolter verpflichtet, die mit Doc Felix und Starletnova im Team „WWW 2“ am Start sind. Team „WWW 1“ besteht aus Paul Luca Fischer (paulomuc), Adrian Vogt (aditotoro), Torge Oelrich (Freshtorge) und Starletnova. ProSieben zeigt neben der Hauptveranstaltung am Samstag auch das Qualifying am Freitagabend, 8. November. Der Vorlauf wird zwischen 22:20 und 0:20 Uhr im Nachlauf an den Thriller «Escape Room» ► übertragen.• Sebastian Pufpaff, Deutschland• Linda Nobat, Kamerun• Vincent Gross, Schweiz• Nathan Evans, Schottland• Ailton, Brasilien• Mike Süsser, Österreich• Jürgen Milski, Mallorca• Pascal Hens, Deutschland 2• Paul Luca Fischer alias Paulomuc, WWW 1• Lilly Becker, Holland• Deutschland 1: Sebastian Pufpaff, Mimi Kraus, Kevin Kuske, Julia Taubitz• Deutschland 2: Thore Schölermann, Jule Gölsdorf, Francesco Friedrich, Kevin Großkreutz• Deutschland 3: Anika Lehmann, Sven Hannawald, Marcel Nguyen, Thorsten Legat• Türkei: Senay Güler, Serkan Yavuz, Timur Ülker, Sükrü Pehlivan• Ghana: Marvin De-Graft, Sandra Lambeck, Nana, David Odonkor• WWW 1: Paulomuc, Aditotoro, Freshtorge, Paul Frege• WWW 2: Benjamin Wolter, Dennis Wolter, Doc Felix, Starletnova• Italien: Valea Scalabrino, Fabio Knez, Angelo Carlucci, Marco Lombardi• Griechenland: Nicolette Fountaris, Lucas Cordalis, Jannik Kontalis, Joti Polizoakis• Kroatien: Filip Pavlović, Benny, Ivan Klasnić, Roberto Soldić