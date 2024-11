Laura Storz wird fürs ZDF zur «Rabentante»

TV-News

Derzeit entsteht in Köln eine ZDF-Komödie, bei der auch Eko Fresh und Collien Ulmen-Fernandes mitspielen.

Das ZDF hat eine neue Komödie beauftragt, die den Arbeitstitelträgt und noch bis 15. November in Köln und Umgebung entsteht. Die Hauptrolle der Nina übernimmt Laura Storz, die sich mit ihrem Freund Sammy (Eko Fresh) auf dem Geburtstag von ihrer Schwester Ariane (Jasmin Schwiers) verkracht. Nina zieht einen Schlussstrich unter die Beziehung und türmt aus der gemeinsamen Wohnung.Auf der Suche nach einer neuen Bleibe führt sie ein Zufall zur Besichtigung ihrer Traumwohnung. Der Haken ist aber: Die Wohnung soll nur an Familien vermietet werden. Nina geht in die Offensive und gibt an, zwei Kinder zu haben. Als sie den Zuschlag erhält, der Vermieter aber ihre Kinder kennenlernen will, braucht jene Frau, die sich kurz zuvor noch als Kinderhasserin bezeichnet hätte, plötzlich dringend Nachwuchs. So steht sie wenig später vor der Tür ihrer Schwester, um ihre Nichte Frieda (Holle Felizia Pola Kirck) und ihren Neffen Theo (Henrick Blossey) angeblich zum Eisessen abzuholen. Anders als ihre Mutter durchschaut Frieda die „Rabentante“ schnell, spielt aber mit. Am Ende des Tages hat Nina die Wohnung in der Tasche, befindet sich allerdings in Friedas Gewalt – denn die 13-Jährige erpresst ab jetzt ihre Tante.In weiteren Rollen spielt unter anderem Collien Ulmen-Fernandes als Ninas beste Freundin Vicky. Außerdem stehen Doris Kunstmann, Tristan Seith, Lorna Ishema und Davina Donaldson vor der Kamera. Die Regie übernimmt Tini Tüllmann nach dem Drehbuch von Daniel Scotti-Rosin. Es produziert ITV Studios Germany, als Executive Producer fungieren Jana Kaun und Peter Fröhlich. Christiane Ruff ist Produzentin. Wolfgang Grundmann verantwortet die ZDF-Redaktion.