Deborah Norville moderiert «Perfect Line»

US-Fernsehen

CBS arbeitet an einer Spielshow für das Tagesprogramm.

Nach Informationen von "Variety" soll die «Inside Edition»-Moderatorin Deborah Norville die Spielshowübernehmen. CBS Media Ventures will die Spielshow im kommenden Jahr auf den Markt bringen. Ein Pilotfilm wurde bereits im August 2024 gedreht. CBS Media Ventures produzierte zuletzt auch die Show «The Flip Side» mit Jaleel White.Als CBS Media Ventures im Januar grünes Licht für «The Flip Side» gab, sagte Wendy McMahon, Präsidentin/CEO von CBS News and Stations und CBS Media Ventures: „Spielshows waren in den letzten Jahren ein Lichtblick in der Syndication - und in der Hauptsendezeit der Sender.... Ihre treuen Zuschauer sehen sie öfter pro Woche als jedes andere Genre“.Laut Insidern handelt es sich bei «The Perfect Line» um ein Quizspiel mit Fragen zu Weltereignissen, Popkultur, Sport, Wissenschaft und anderen Themen. Die Wettbewerbsteilnehmer erhalten eine Kategorie und ordnen dann Ereignisse, Gegenstände oder Personen in einer bestimmten Reihenfolge an - zum Beispiel sechs Schauspieler in der Reihenfolge ihrer weltweiten Einspielergebnisse. Die Sieger können durch die richtige Reihenfolge eine „perfekte Linie“ erstellen und versuchen, nicht nach jeder Runde auszuscheiden. Der letzte Teilnehmer nimmt an einer Finalrunde teil und hat die Chance, 10.000 US-Dollar zu gewinnen.