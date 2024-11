Podstars

Ein tiefer Einblick in das aktuelle Geschehen auf Deutschlandfunk Kultur. Die Sendung wird seit Kurzem auch als Podcast promotet.

Die Sendung, die von Montag bis Freitag sowie samstags auf Deutschlandfunk Kultur läuft, bietet täglich einen fundierten und zugleich vielfältigen Rückblick auf die wichtigsten Ereignisse des Tages. Jeden Mittag um 12:05 Uhr schaltet der Sender auf die Sendung, die auch als Podcast verfügbar ist. Damit können die Zuhörer nicht nur im Live-Radio, sondern auch unterwegs oder später auf Abruf teilnehmen und die aktuelle Nachrichtenlage mit einem ordnenden und einordnenden Blick analysieren.«Studio 9 – Der Tag mit» hat sich im Laufe der Zeit als ein fester Anlaufpunkt etabliert, um fundierte Informationen und vielseitige Perspektiven zu erhalten. In der Sendung treffen Expertinnen und Experten aus verschiedenen Bereichen aufeinander, und regelmäßig werden Gäste geladen, die ihre Facheinsichten zu den dominierenden Themen des Tages geben. Die Spannweite der Themen ist dabei breit gefächert: Neben politischen und wirtschaftlichen Geschehnissen stehen auch gesellschaftliche, kulturelle und wissenschaftliche Entwicklungen auf der Agenda. Dieser breit aufgestellte Themenfokus macht die Sendung aus Berlin zu einer ausgezeichneten Quelle für all jene, die nicht nur über die tagesaktuellen Schlagzeilen informiert sein, sondern auch die Hintergründe und Zusammenhänge verstehen wollen.Ein besonderes Merkmal der Sendung ist ihr diskursiver Ansatz: Die Redaktion legt großen Wert darauf, dass die Gäste ihre Ansichten und Argumente austauschen und unterschiedliche Meinungen zusammenkommen. Die Moderatoren Jana Münkel und Korbinian Frenzel haben dabei die Aufgabe, eine produktive und offene Gesprächsatmosphäre zu schaffen, die zu tiefergehenden Diskussionen einlädt. Es geht darum, das aktuelle Weltgeschehen aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten und den Hörerinnen und Hörern Orientierung in der Flut an Nachrichten und Informationen zu bieten. Das Diskussionsformat bringt dabei oft überraschende Standpunkte und Nuancen ans Licht, die so in einer reinen Nachrichtensendung nicht unbedingt zur Geltung kommen würden.Der Vorteil der Sendung liegt auch darin, dass sie als Podcast verfügbar ist. Viele Hörerinnen und Hörer nutzen die Gelegenheit, die Diskussionen und Analysen bequem nachzuhören – sei es auf dem Weg zur Arbeit oder in einer ruhigen Minute am Abend. Bisher wird die Sendung um 12.05 Uhr bei Deutschlandfunk Kultur ausgestrahlt. Mit «Studio 9 – Der Tag mit» schafft Deutschlandfunk Kultur ein Format, das die Essenz von fundiertem Journalismus in sich trägt: Das tägliche Geschehen wird verständlich aufbereitet, reflektiert und zur Diskussion gestellt.