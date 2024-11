Zweite «Palast»-Staffel erscheint noch vor Weihnachten

TV-News

Die zweite Staffel der ZDF-Serierund um den legendären Revue-Palast erzählt vom Beginn einer neuen Ära. Im wiedervereinten Berlin betritt eine neue Generation ambitionierter junger Tanztalente die Bretter, die die Welt bedeuten. Während die Ausstrahlung im ZDF ab Montag, 6. Januar, um 20:15 Uhr erfolgt, steht die sechsteilige Eventserie schon vor Weihnachten in der ZDFmediathek zum Streamen bereit. Dort werden die Episoden, die von Rodica Döhnert geschrieben und Uli Edel inszeniert wurden, am Donnerstag, 19. Dezember, um 10:00 Uhr hochgeladen.Im Mittelpunkt stehen Luise (Lary Müller), Lukas (Lukas Brandl) und Karla (Taynara Silva-Wolf), die es unter der strengen Leitung der Ballettdirektorin Regina Feldmann (Jeanette Hain) ins Ensemble schaffen. Ihrem Traum so nah, ahnen die Neuen noch nichts von der drohenden Schließung des Hauses. Couragiert versucht die Ballettdirektorin, die legendäre „Kickline“ wieder aufzustellen und gleichzeitig den Plänen des westdeutschen Intendanten Gerd Kolberg (Benno Fürmann) zu trotzen, der aus dem Palast ein Casino machen will. Las Vegas an der Spree! Während die selbstbewusste Karla scheinbar mühelos glänzt, muss Luise hart trainieren, um unter den strengen Augen der Ballettdirektorin zu bestehen und ihre eigenen Unsicherheiten zu überwinden. Luises Bruder Lukas hingegen sieht sich mit ganz anderen Herausforderungen konfrontiert – in einer Zeit des Umbruchs, in der der Palast sich als größte Showbühne der Welt neu beweisen muss.In weiteren Rollen sind Marc Hosemann, Luisa-Céline Gaffron, Odine Johne, Jutta Wachowiak, Axel Werner, Ben Felipe, Luis Santiago Klier, Benjamin Sadler, Bernhard Schir, Petra Kleinert, Annabella Zetsch, Bernd Moss und Matthias Matschke zu sehen. «Der Palast» ist eine Produktion der Moovie GmbH und Constantin Film in Koproduktion mit dem ZDF , in Zusammenarbeit mit Global Screen. Kathrin Bullemer und Sarah Kirkegaard fungieren als Produzenten. Die ZDF-Redaktion verantworten Matthias Pfeifer und Ronja Reitzig.