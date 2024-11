Über 16 Millionen Amerikaner sehen «Yellowstone»

US-Quoten

Paramount Network und CBS haben die erste neue Folge ausgestrahlt.

Am Sonntag kehrte die Paramount Network-Serienach fast zwei Jahren Wartezeit zurück. Die Fehde zwischen Mastermind Taylor Sheridan und Schauspieler Kevin Costner sorgte für Verzögerungen, im vergangenen Jahr kamen dann noch die Streiks der Drehbuchautoren hinzu. Schließlich musste Sheridan den gesamten zweiten Teil der fünften Staffel neu schreiben.Die Rückkehr der Serie brachte Paramount Network und CBS zusammen 16,4 Millionen Zuschauer, wie die Daten von VideoAmp zeigen. Die Premiere der fünften Staffel im November 2022 erreichte bei Paramount Network 8,8 Millionen Zuschauer, schon damals ein Plus von zehn Prozent. Allerdings wurde die Serie damals auch auf vier Kanälen ausgestrahlt.In der Episode „Desire Is All You Need“ wird Kevin Costner zwar noch als Hauptdarsteller genannt, aber schon in den ersten Szenen wird über seinen Verbleib diskutiert. Die Filmemacher mussten sich etwas einfallen lassen, um den Hauptdarsteller zu ersetzen. Er hätte als Gouverneur von Montana nach Washington D.C. gehen können, aber die Produzenten entschieden sich für einen blutigen Weg.