«Maischberger» profitiert vom Machtpoker

Auch «Die Kanzlei» sorgte für einen starken Start in den Abend.

Mit ihrer US-Wahl-Show erreichte Sandra Maischberger vergangenen Dienstag 1,41 Millionen Zuschauer, am Donnerstag durfte sie schon um 21.00 Uhr senden. Die Talkshowholte dort sogar 3,02 Millionen Zuschauer. Die Werte bei den jungen Erwachsenen waren mit 11,5 und 13,1 Prozent prima.Jetzt diskutierte Sandra Maischberger weiter über das große Thema Neuwahlen und die vielen Facetten, die besprochen werden müssen. Zu Gast waren unter anderem Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Julia Klöckner (CDU). Die ab 22.50 Uhr ausgestrahlte Sendung erreichte dieses Mal 1,48 Millionen und führte zu einem Marktanteil von 12,8 Prozent. Zuletzt lief es Ende September 2024 an einem Dienstag besser. Bei den jungen Erwachsenen waren 0,20 Millionen dabei, sodass Das Erste auf 8,4 Prozent Marktanteil kam.Das Erste startete erfolgreich in den Abend:mit der Episode „Spätfolgen“ erreichte 4,87 Millionen Zuschauer und führte zu 19,4 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,48 Millionen erzielt, der Marktanteil wurde auf 10,1 Prozent beziffert. Im Anschluss kamnoch auf 4,01 Millionen sowie 16,8 Prozent, bei den jungen Leuten wurden 8,6 Prozent ermittelt.