«Sommerhaus» verfehlt die Zehn-Prozent-Marke

Quotennews

1,28 Millionen Menschen verfolgten die Sendung im linearen Fernsehen.

Umut Tekin («Good Luck Guys»), Theresia Fischer («The 50»), Sam Dylan («Promi Big Brother»), Alessia Herren («Ab ins Kloster!») und Denise Hersing («Ex on the Beach») sind derzeit die übrigen Kandidaten bei. 1,28 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten die lineare Ausstrahlung bei RTL an, hinzu kommen etwa noch 900.000 Zuschauer bei RTL+. Unterm Strich verbuchte RTL 5,4 Prozent Marktanteil. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern wurden 0,40 Millionen erreicht, sodass man 8,6 Prozent erreichte. Fraglich ist, ob sich RTL über das schwache Abschneiden im Fernsehen freut. Gleichzeitig verbucht die Sendung hohe Abrufe beim Streamingportal.Zwischen 22.15 und 22.35 Uhr informierte Pinar Atalay aus dem politischen Berlin und teilte ihren Zuschauern mit, dass bereits am 23. Februar 2025 gewählt werden soll. 0,88 Millionen Menschen sahen, das auf 4,9 Prozent Marktanteil kam. Bei den jungen Menschen wurden 0,24 Millionen ermittelt, das bedeutete einen Marktanteil von 6,7 Prozent.Über Psychologie im Möbelhaus informierte, das Magazin mit Mareile Höppner sicherte sich 0,68 Millionen Zuschauer. Aber auch die Shrinkflation im Einzelhandeln und Longevity standen im Mittelpunkt der Sendung. Der Marktanteil bewegte sich bei 5,3 Prozent. Bei den Umworbenen wurden 0,21 Millionen eingesammelt, das führte zu 7,9 Prozent.