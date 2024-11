«Elsbeth» zum Start ein Flop

Quotennews

Für die neue Serie mit Carrie Preston und Carra Patterson gibt es noch Luft nach oben. Doch es ist fraglich, ob es noch aufwärts gehen kann.

Der Fernsehsender Sat.1 lizenzierte die Fernsehserie, die bereits im August bei Sky Deutschland lief. Das Projekt von Robert King und Michelle King ist ein weiterer Spin-off von «The Good Wife». In dieser Serie reist Anwältin Elsbeth Tascioni nach New York, um der Polizei bei der Arbeit über die Schulter zu schauen.Die Premiere um 20.15 Uhr mit dem Fall „New York, New York“ fiel mit 0,85 Millionen schlecht aus, der Marktanteil belief sich auf nur 3,4 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,18 Millionen erzielt, sodass man auf 3,8 Prozent Marktanteil kam. Um 21.15 Uhr folgte die Episode „Eine Klasse für sich“, die Serie mit Carrie Preston, Carra Patterson und Wendell Pierce verbuchte nun 0,88 Millionen Zuschauer, das führte zu mäßigen 3,9 Prozent Marktanteil. Unter den jungen Erwachsenen waren nur noch 0,16 Millionen möglich, das brachte 3,6 Prozent Marktanteil.Die Free-TV-Premiere vonging mit der Folge „Zweites Leben“ weiter. 0,74 Millionen Menschen sahen den Fall um eine 22-Jährige, die verschwand. Die CBS-Studios-Produktion holte 4,7 Prozent Marktanteil. Die Serie hatte 0,11 Millionen Umworbene, der Marktanteil wurde auf 3,5 Prozent beziffert. Miterreichte Sat.1 0,44 Millionen Zuschauer, dieses Mal waren Remy und sein Team auf der Suche nach einem Kinderschänder. 4,1 Prozent Marktanteil wurden gemessen. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,08 Millionen erzielt, das brachte 3,7 Prozent.