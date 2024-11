History Channel feiert 20. Geburtstag

TV-News

Anlässlich des Deutschlandstarts am 15. November 2004 hat der History Channel ein besonderes Doku-Programm und ein Marathon am Wochenende angekündigt.

Der deutsche History Channel feiert in den kommenden Tagen seinen 20. Geburtstags, nachdem der Bezahlsender am 15. November 2004 erstmals im deutschsprachigen Raum on air gegangenen war. Anlässlich des Jubiläums zeigt der Sender vom 15. bis zum 17. November ein Jubiläumswochenende mit exklusiven Doku-Premieren und einem Programm-Marathon, das historische und kriminologische Themen beleuchtet. Höhepunkt ist die deutsche TV-Premiere des Doku-Mehrteilers, produziert von Sopranos-Star Michael Imperioli, die am 15. November um 20:15 Uhr startet. Diese auf dem Bestseller Five Families basierende Doku-Serie zeigt die Entstehung und den Einfluss der New Yorker Mafia, inklusive ihrer fünf berühmten Familien und deren langjähriger krimineller Aktivitäten.Am Jubiläumswochenende geht es weiter mit der neuen Doku-Reihe, die Einblicke in das Innenleben berüchtigter krimineller Organisationen bietet. Gezeigt werden ab dem 15. November um 22:10 Uhr vier Episoden pro Abend, die unter anderem El Chapo und das Sinaloa-Kartell sowie die Geschichte des berüchtigten Al Capone beleuchten.Zusätzlich zum Wochenende-Marathon, bei dem beliebte History-Channel-Dokus wieunter anderem mit Hannes Jaenicke und Christian Berkel,undmit Wigald Boning und Fritz Meinecke sowie die Dokumentationenundausgestrahlt werden, dürfen sich Zuschauer bis Ende November auf weitere Serien wieundfreuen. Für Fans vonbietet History .de ein besonderes Voting, bei dem Zuschauer für ihre Lieblingsfolge abstimmen können, um diese ab dem 1. Dezember online zu streamen.