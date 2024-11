Q3: Spotify wächst weiter

Wirtschaft

Der Umsatz kletterte weiter, allerdings war der Gewinn vor Steuern nun wieder negativ.

Der Musikstreamingdienst Spotify hat im dritten Quartal 2024 einen Umsatz von 3,988 Milliarden Euro erwirtschaftet, in den Monaten Juli, August und September 2023 lag der Umsatz bei 2,357 Milliarden US-Dollar. Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen sank von 41 Millionen Euro auf -56 Millionen Euro. Das Nettoergebnis verbesserte sich von 65 auf 300 Millionen Euro.Spotify erreicht derzeit 640 Millionen aktive Nutzer, vor einem Jahr hatte das Stockholmer Unternehmen 574 Millionen. Die Zahl der Premium-Abonnenten stieg von 226 auf 252 Millionen, ein Plus von zwölf Prozent. Die Zahl der Hörer mit Werbung stieg um elf Prozent auf 402 Millionen. Der Abo-Umsatz verbesserte sich um 21 Prozent auf 3,516 Milliarden Euro, der Werbeumsatz stieg von 447 auf 472 Millionen Euro.Spotify wächst weiterhin weltweit im Gleichschritt. 27 Prozent der Abonnenten kommen aus Europa, 18 Prozent aus Nordamerika und 22 Prozent aus Lateinamerika. Die restlichen 33 Prozent kommen aus dem Rest der Welt. 38 Prozent der Premium-Abonnenten kommen aus Europa, 27 Prozent aus Nordamerika und 22 Prozent aus Lateinamerika. Nur 14 Prozent der Abonnenten kommen aus dem Rest der Welt.„Dank der hervorragenden Arbeit unseres Teams sind wir heute so stark aufgestellt wie nie zuvor. Ich bin unglaublich stolz auf die Art und Weise, wie wir geliefert haben und auf die Fortschritte, die wir gemacht haben“, sagte Daniel Ek, Mitbegründer und CEO von Spotify, bei der Bekanntgabe der Ergebnisse. "Wir sind da, wo wir hinwollten - wenn nicht sogar ein bisschen weiter - und auf dem besten Weg, unsere langfristigen Ziele zu erreichen.