Werbe-Netflix erreicht 70 Millionen Nutzer

Wirtschaft

Die Zahl der Werbeaccounts soll in den vergangenen Monaten massiv gestiegen sein.

Der Streaming-Dienst Netflix hat eine neue Zahl von Werbe-Accounts bekannt gegeben. Im Januar 2024 sollen 22 Millionen Abonnenten einen Werbe-Account haben, im Mai waren es laut Netflix 40 Millionen. Inzwischen heißt es, es gebe 70 Millionen Nutzer.Netflix verzeichne weiterhin „stetige Fortschritte in allen Mitgliederbasen der Länder“, sagte Amy Reinhard, President of Advertising bei Netflix, in einer Stellungnahme. „Mittlerweile entscheiden sich mehr als 50 Prozent der neuen Netflix-Abonnenten in Ländern mit werbefinanzierten Angeboten für den Werbeplan.“ Bei den letzten Quartalszahlen legte Netflix Daten vor, die vor allem in Südamerika und im asiatisch-pazifischen Raum eine überschaubare Einnahmequelle pro Nutzer zeigten.Für die NFL-Übertragungen zu Weihnachten seien inzwischen alle verfügbaren Werbeplätze ausverkauft. Deals für «Squid Game» seien ebenfalls in Verhandlung. Die Zusammenarbeit mit Microsoft bei der Abwicklung der Werbespots wird nicht von Dauer sein. „Im Zuge der Weiterentwicklung unserer Werbetechnologie freuen wir uns auf die Einführung verbesserter Prognosefunktionen und neuer Möglichkeiten für Targeting, Reporting, Messung und Insights“, so Reinhard. „Die hauseigene Werbetechnologie von Netflix wird im Laufe des Jahres 2025 weltweit eingeführt.“ Zwischen Januar und September 2024 hat Netflix mehr als 2,14 Milliarden US-Dollar in die Weiterentwicklung des Unternehmens investiert.