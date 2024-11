Spielfilm «Game of Thrones» in Entwicklung

US-Fernsehen

Der HBO-Chef äußerte sich auch zur zweiten Staffel von «House of the Dragon».

Auf einer Presseveranstaltung sprach HBO-Chef Casey Bloys darüber, dass die Konzernschwester Warner Bros. Pictures unter der Leitung von Studiochef Michael DeLuca und Pamela Adby einen möglichen-Spielfilm entwickelt. Auch Buchautor George R. R. Martin ist an dem Projekt beteiligt. „Sie werden eine Idee entwickeln“, so Bloys.Und weiter: “Wir werden sehen, ob sie gut ist. Wir werden die Drehbücher mit ihnen lesen. Ich denke, es könnte lustig und interessant werden. Ich meine, darum geht es bei der Entwicklung: Gibt es eine Geschichte, die es wert ist, ins Kino zu kommen und ein großes Spektakel zu werden? Ich denke, das würde Spaß machen.Der HBO-Chef ging auch auf die Kritik von Martin zur «House of the Dragon»-Staffel ein. „Wir lieben George“, sagte Bloys. „Ich möchte natürlich sagen, dass George und «Game of Thrones» den Kurs von HBO wirklich verändert haben. Ich möchte, dass er glücklich ist. Er ist sehr wichtig für mich, für uns. Aber wenn wir Serien produzieren, ist das wie eine Ehe, und Ehen können schwierig sein, besonders wenn Ryan kreative Entscheidungen trifft und die Arbeit anpasst. Es kann anstrengend sein, und wie in jeder Ehe wird es manchmal schwierig.