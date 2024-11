Trotz «Match of the Day»-Abschied: Gary Lineker bleibt bei der BBC

England

Allerdings wird der Moderator die Premier League verlassen.

Die BBC und Gary Lineker haben sich grundsätzlich auf eine Vertragsverlängerung bis zur WM 2026 geeinigt. Gary Lineker wird die Berichterstattung über das Fußballturnier leiten, bei dem die englische Nationalmannschaft erneut versuchen wird, den ersten großen Pokal seit 1966 zu gewinnen, die anderen Nationalmannschaften sich für die Qualifikation qualifizieren wollen und Lionel Messi den Pokal verteidigen will, den er mit Argentinien gewonnen hat.Gary wird in der Saison 2025/26, 35 Jahre nachdem er den Pokal als Spieler gewonnen hat, die Berichterstattung von BBC Sport über den FA Cup moderieren. Nach einem Vierteljahrhundert wird Gary am Ende dieser Saison die Moderation von «Match of The Day» abgeben. Er wird weiterhin den dazugehörigen Podcast moderieren und die BBC wird auch den äußerst beliebten Podcast «The Rest is Football» auf BBC Sounds moderieren.Gary Lineker sagte: „Ich freue mich, meine langjährige Zusammenarbeit mit BBC Sport fortzusetzen und möchte allen danken, die dies möglich gemacht haben“. Alex Kay-Jelski, Direktor von BBC Sport, fügte hinzu: “Gary ist ein Weltklasse-Moderator und wir freuen uns, dass er unsere Berichterstattung über die bevorstehende Weltmeisterschaft leiten und weiterhin unsere Live-Berichterstattung über den FA Cup moderieren wird.„Nach 25 Saisons verlässt Gary die Sendung «Match of the Day». Wir möchten ihm für alles danken, was er für die Sendung getan hat, die weiterhin jede Woche Millionen von Zuschauern anzieht. Er wird der Sendung sehr fehlen, aber wir freuen uns, dass er der BBC erhalten bleibt, um Live-Fußball zu präsentieren.