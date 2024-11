«Euphoria» ist in Produktion

US-Fernsehen

Im Januar sollen die neuen Geschichten ausgestrahlt werden.

Rund drei Jahre nach der Premiere der zweiten Staffel hat HBO-Chef Casey Bloys bei einer Presseveranstaltung die Produktion der dritten Staffel angekündigt. Im Januar 2025 soll es mit dem Young-Adult-Drama weitergehen. Erschwert wurde die Produktion durch mehrere Hauptdarsteller, die auch zahlreiche andere Projekte verfolgten.„Wir drehen «Euphoria» “, sagte er Reportern bei einer HBO/Max-Presseveranstaltung am Dienstag. “Ich denke, wir haben einen Starttermin, Mitte bis Ende Januar. Nichts hat sich geändert. Jemand hat online etwas gesagt und dann hat es angefangen. Wir drehen die Staffel. Ich habe die Drehbücher gelesen. Wir sind glücklich. Wir machen weiter. Alle Schauspieler. Die Show läuft.“„Ich weiß, dass die Show jetzt viel Aufmerksamkeit bekommt, weil sie einige echte Filmstars hervorgebracht hat, die an verschiedenen Projekten arbeiten, aber wir drehen diese Staffel, also hat sich nichts geändert“, fügte Bloys hinzu. „Es sind acht Episoden.“ Zur Hauptbesetzung von gehören Zendaya, Sydney Sweeney, Elordi, Hunter Schafer, Storm Reid, Alexa Demie und Eric Dane. Angus Cloud starb im Juli 2023 im Alter von 25 Jahren.