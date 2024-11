Amazon schließt Freevee

Vermischtes

Die kostenlosen, werbefinanzierten Inhalte laufen künftig unter Prime Video.

Nach knapp fünf Jahren stellt Amazon sein Angebot Freevee ein. Die kostenlosen, von Werbung unterbrochenen Inhalte sollen unter Prime Video angeboten werden. Das Angebot wird noch einige Wochen online sein, voraussichtlich zum Jahreswechsel wird die Marke verschwinden. Freevee startete am 11. Januar 2019 unter dem Namen IMDb Freedive, seit dem 1. August 2022 ist das Angebot auch in Deutschland gelandet.In einem Statement gegenüber „Variety“ sagte ein Amazon-Sprecher: „Wir haben Prime Video zu einer erstklassigen Unterhaltungsplattform gemacht, auf der Kunden ihr Seherlebnis personalisieren können, indem sie exklusive Prime-Mitglieder-Unterhaltung streamen, die von Amazon MGM Studios produziert wird, lizenzierte Filme und Serien, Inhalte von anderen Diensten als Zusatzabonnement, Live-Sport, Blockbuster-Filme und -Serien zum Mieten oder Kaufen, FAST-Kanäle (kostenlose, werbefinanzierte Streaming-TV-Kanäle) und das gesamte Inhaltsangebot von Amazon Freevee.“Der Amazon-Sprecher fuhr fort: “Um unseren Kunden ein einfacheres Seherlebnis zu bieten, haben wir uns entschieden, das Freevee-Branding auslaufen zu lassen. Für Prime-Mitglieder wird es keine Änderungen bei den verfügbaren Inhalten geben und Nicht-Prime-Mitglieder werden weiterhin Zugang zu einer großen Auswahl an kostenlosen Streaming-Inhalten haben, darunter ausgewählte Originalproduktionen von Amazon MGM Studios, eine große Auswahl an lizenzierten Filmen und Serien sowie eine umfangreiche Bibliothek an FAST-Kanälen - alles verfügbar auf Prime Video.“