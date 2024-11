3 Quotengeheimnisse

Bei sixx trafen sich Lorelei und Roy, bei ProSieben wurde Fußball unter Ausschluss der Öffentlichkeit gespielt und eine grenzenlose Freundschaft gab es im Ersten.

Die Warner-Bros.-Television-Serie fuhr Anfang der Woche hervorragende Werte beim Unterhaltungssender sixx ein. Derzeit werden die Abenteuer zwischen 10.50 und 14.40 Uhr wiederholt. Die vier Wiederholungen erreichten 0,04, 0,05, 0,05 und 0,05 Millionen Zuschauer, das führte zu 0,7, 0,9, 0,8 und 0,7 Prozent. Bei den Werberelevanten saßen 0,03, 0,04, 0,03 und 0,02 Millionen vor den Bildschirmen, damit bekam man fantastische Marktanteile von 3,4, 4,5, 2,7 und 2,0.Beim Fernsehsender ProSieben Maxx wird man froh sein, dass am Montag um 18.30 Uhr die letzte Folge des japanischen Anime gelaufen ist. Das Werk aus dem Jahr 2006 befasste sich mit dem Thema Fußball. Die Seibu Wild Hunmen führten ein Match gegen die Devil Bats. Nur 0,03 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen die Serie, die auf 0,1 Prozent Marktanteil kam. Die Serie verbuchte mit der letzten Folge auch nur 0,01 Millionen und 0,3 Prozent.Am Samstag und Sonntag strahlte Das Erste die neue Animationsserie für Kinder zum Thema Grenzöffnung in Deutschland aus. Am Sonntag wurden – wie schon am Samstag – nur magere Werte eingefahren. Ab 06.35 Uhr saßen nur 0,09 Millionen Menschen vor den Fernsehschirmen, immerhin besserte sich das Bild mit der vierten und letzten Folge auf 0,18 Millionen. Jedoch blieb der Marktanteil bei 5,1 Prozent im ungenügenden Bereich. Beim jungen Publikum wurden 6,7 Prozent Marktanteil gemessen.