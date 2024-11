Quotencheck

Die sechste und finale Staffel wurde im Mai begonnen – und endete im Nachtprogramm.

Der Fernsehsender sixx startete am Mittwoch, den 22. Mai 2024 um 22.05 Uhr die finale Staffel der Superhelden-Serie. Jedoch entschieden sich nur 0,05 und 0,03 Millionen Menschen für den Auftakt, der jeweils 0,2 Prozent holte. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Menschen wurden 0,02 und 0,01 Millionen verbucht, die Marktanteile lagen bei 0,4 und 0,2 Prozent. Das war für sixx ein klassischer Fehlstart.Bereits am 12. Juni 2024 reagierten die Programmgestalter von sixx und schoben das Format mit seinen Doppelfolgen auf den 22.50-Uhr-Slot. Das Unterfangen war ein Erfolg, schließlich wurden 0,06 und 0,06 Millionen Zuschauer erreicht, auch beim jungen Publikum wurden 0,02 und 0,03 Millionen Zuschauer verbucht, das beste Ergebnis in den ersten vier Wochen. In der Zielgruppe standen 0,8 und 1,5 Prozent Marktanteil auf der Uhr.Aber inzwischen hatten die Macher in Unterföhring die Nerven verloren und strahlten die Serie in der Nacht auf Donnerstag aus. Eine Woche später gingen die Doppelfolgen um 02.35 Uhr los und verbuchten jeweils 0,03 Millionen Fernsehzuschauer, „Traumfänger“ und „Viel Lärm um Nyxly“ hatten gar keine Zuschauer unter 50 Jahren. Eine Woche später begann die Ausstrahlung um 02.15 Uhr, sodass 0,06 und 0,08 Millionen Menschen dabei waren. Es wurden immerhin jeweils 0,01 Millionen Zuseher verbucht, die Marktanteile beliefen sich auf 1,9 und 1,6 Prozent.Doch bereits im Juli sanken die Reichweiten auf 0,01 und 0,01 Millionen, erneut wurden keine Werberelevanten verbucht. Immerhin holte man 0,1 Prozent Marktanteil. Eine Woche später wurden wieder absolute Nullwerte verbucht, aber die Episoden erreichten immerhin 0,05 und 0,03 Millionen Zuschauer.Die Episoden „Liebe, Lex und Leiden“ und „Die Last der Wahrheit“ wurden Mitte Juli gegen 02.55 Uhr ausgestrahlt. 0,03 und 0,04 Millionen Fernsehzuschauer schlugen sich die Nacht um die Ohren, aber es waren keine 14- bis 49-Jährige vorhanden. Auch die letzten beiden Geschichten „Die letzte Prüfung“ und „Kara“ hatten keine Werberelevanten. Bei allen Zuschauern wurden 0,2 und 0,04 Millionen Zuschauer erreicht.Die Warner-Bros.-Television-Produktion «Superman» war für sixx kein Erfolg. Die sechste und letzte Staffel erreichte nur 0,05 Millionen Fernsehzuschauer und 1,2 Prozent. Bei den Umworbenen wurden 0,01 Millionen erreicht, der Marktanteil belief sich auf 0,4 Prozent. Keine Serie von einer großen Firma ist so schlecht, dass sie wirklich nur diese Werte hergibt. Hier hat die Programmleitung geplant, dass sie dem Zuschauer das Format nicht zu einer vernünftigen Uhrzeit präsentieren konnte. Bereits der Sendestart der neuen Geschichten wurde nicht vernünftig an das Publikum adressiert.