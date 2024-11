18,1 Millionen sehen Weihnachtsmärchen mit Christina Milian

International

Der neue Netflix-Spielfilm mit der Sängerin verbuchte hohe Reichweiten. Auch «Outer Banks» schlug sich sehr gut.

Der zweite Teil der vierten Staffel-Staffel erreichte mit 8,6 Millionen Aufrufen den ersten Platz in der englischen TV-Liste. Der erste Teil der zweiten von-Serie, die auf dem beliebten Multiplayer-Online-Kampfarenaspiel „League of Legends“ basiert, hatte ebenfalls ein starkes Debüt und belegte mit 6,3 Millionen Aufrufen den zweiten Platz. Akt II erscheint am 16. November und Akt III am 23. November. Die Fans wurden mit der Dokumentationauf den englischen TV-Liste auf Platz 4 (4,4 Millionen Aufrufe) gelandeten Live-Kampf Jake Paul gegen Mike Tyson am 15. November um 20 Uhr vorbereitet. Erfolgreiche Thriller dominierten eine weitere Woche lang die englische TV-Liste. Staffel 2 vonmit Keri Russell, Rufus Sewell und Allison Janney landete auf Platz 3 (5,9 Millionen Aufrufe), während Staffel 1 auf Platz 7 landete (2,6 Millionen Aufrufe). Tyler Perrys erste Netflix-Serieeroberte mit 4,3 Millionen Aufrufen Platz 5. Die Serie, die in Australien spielt, belegte Platz 8 (2,4 Millionen Aufrufe). Und die dritte Staffel vonschaffte es mit 3,4 Millionen Aufrufen auf Platz 6., der neue Film mit Christina Milian, Devale Ellis und Pentatonix, tanzte in seiner ersten Woche auf Platz 1 der englischen Filmliste mit 18,1 Millionen Aufrufen und war damit der meistgesehene Titel der Woche. Da jeden Mittwoch im November eine neue romantische Weihnachtskomödie erscheint, werden wir bald noch viel mehr winterliche Action sehen. Der gruselige Saisongeist hielt bis weit in den November hinein auf der englischen Film-Liste an, wobei der Y2K-Slasher-Thrillerbelegte mit 14,9 Millionen Aufrufe Abrufen den zweiten Platz,holte mit 9,1 Millionen den dritten Rang. Dokumentarfilme hatten eine starke Woche.landete auf Platz 4 der Liste der englischen Filme mit 6,2 Millionen Aufrufen. Auf der englischen TV-Liste belegtePlatz 9 (2,1 Millionen Aufrufe) undPlatz 10 (2,0 Millionen Aufrufe).Zwei Netflix-Titel mit Manuel Garcia-Rulfo in den Hauptrollen schafften es diese Woche auf die Liste. Das Regiedebüt des für den Oscar-nominierten Kameramanns Rodrigo Prieto,, debütierte mit 3,9 Millionen Aufrufen auf Platz 3 der Liste nicht-englischer Filme. Der Film ist eine Adaption von Juan Rulfos berühmtem Buch mit dem gleichen Namen, das vor fast 70 Jahren veröffentlicht wurde. Das Drama(Schweden) belegte in seiner zweiten Woche auf der Liste den ersten Platz auf der Liste der nicht-englischen Filme (15,9 Millionen Aufrufe). Auf der Liste der nicht-englischen Fernsehfilme belegte die schwarze Komödie(Deutschland) den ersten Platz (4,7 Millionen Aufrufe).