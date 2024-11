Kabel Eins plant bereits zweite «Morlock Motors»-Staffel

TV-News

Im Frühjahr 2025 ist eine zweite Staffel mit Michael Manousakis und seinem Team aus dem Westerwald geplant.

Der Wechsel zu Kabel Eins hat sich für Michael Manousakis ausgezahlt. Statt als «Steel Buddies» geht sein TV-Format nun alsauf Sendung. In den ersten vier Folgen regnete es grandiose Einschaltquoten in der Zielgruppe. Die ersten beiden Episoden sorgten für 9,6 und 8,3 Prozent, und auch die Folgen drei und vier bewegten sich mit 5,9 und 5,3 Prozent weit über dem Senderschnitt. Noch bevor am Donnerstag, 14. November, das Staffelfinale läuft, ließ Kabel Eins verlauten, dass Manousakis auch im Frühjahr 2025 auf Sendung gehen wird.Senderchef Felix von Mengden erklärte: „Michael Manousakis und seine Morlocks haben unsere Erwartungen übertroffen. Sie passen wie erhofft perfekt zu Kabel Eins und gehen schon im Frühjahr in die zweite Staffel. Und dass sie vom Start weg nicht nur linear so erfolgreich sind, sondern als bester Kabel Eins-Neustart ever ebenso hervorragend auf Joyn einzahlen, macht uns natürlich gleich noch ein bisschen stolzer auf unsere Westerwald-Premiere.“Die fünfte Folge der Spin-TV-Produktion führt Manousakis nach Indonesien. Der Big Deal entpuppt sich zu einer kulturellen Erfahrung der ganz besonderen Art. Insbesondere Julie ist beindruckt von dem Land den Leuten, denn neben Motoren und Technik faszinieren sie Menschen und Traditionen. Nicht minder beeindruckt sind allerdings auch die Einheimischen von einem zwei-Meter-Mann mit langer Nase. In der kommenden Woche übernimmtden Sendeplatz.