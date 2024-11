«Joko & Klaas» kommen nicht in die Spur

Quotennews

Die Spielshow kann sich nicht aufrappeln und schrammt erneut an einem Tiefstwert vorbei. Am Vorabend könnten «Die Simpsons» besser performen.

Der Start der neuen-Staffel glich für ProSieben fast einem Desaster, denn man schrammte mit 0,90 Millionen Zuschauern nur knapp an einem neuen Tiefstand vorbei. In der zweiten neuen Folge mussten Joko Winterscheid und Klaas Heufer-Umlauf unter anderem Simon Gosejohann, Papaplatte, Micky Beisenherz, Marie-Louise Finck, Linda Zervakis, Florian David Fitz, Maximilian Mundt antreten.0,89 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen die knapp dreistündige Show, die 4,1 Prozent Marktanteil holte. Der bisherige Tiefstwert lag bei 0,88 Millionen. Bei den Umworbenen sicherte sich die Produktion von Florida TV wie in der Vorwoche 0,55 Millionen, der Marktanteil lag bei 13,0 Prozent. Weil Heufer-Umlauf und Winterscheid am Ende gewonnen haben, laufen schon am Mittwoch 15 ganz spezielle Minuten. Teddy Teclebrhan, Caro Daur und Marsimoto saßen bei Klaas‘auf dem Sofa, es blieben 0,34 Millionen Zuschauer dran. Der Marktanteil wurde auf 3,2 Prozent beziffert. In der Zielgruppe wurden 0,20 Millionen ausgewiesen, der Marktanteil lag bei 9,1 Prozent.Um 18.00 Uhr sahen 0,31 Millionen Zuschauer, ehe die zwei-Ausgaben auf 0,28 und 0,40 Millionen Fernsehzuschauer kamen. Bei den Umworbenen wurden zunächst mit Nachrichten 6,4 Prozent geholt, dann verbuchte die gelbe Familie 7,2 und 10,2 Prozent.informierte 0,74 Millionen Zuschauer im Anschluss, bei den jungen Menschen wurden 0,35 Millionen und 9,7 Prozent ausgewählt.