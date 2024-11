The CW entlässt zwei Dutzend Mitarbeiter

Wirtschaft

Vor allem bei Pressearbeit und Entwicklung wird gespart.

Nach Informationen des Branchenblattes „Variety“ entlässt die Nexstar-Tochter The CW mehrere Mitarbeiter in den Bereichen PR und Entwicklung. Eine Quelle sagte dem Blatt, dass mehr als zwei Dutzend Mitarbeiter betroffen seien. Die Situation sei entstanden, weil der Sender verstärkt in Sportrechte investiere und der Produktion eigener Inhalte den Rücken kehrt.„Variety“ hat Nexstar und The CW um eine Stellungnahme gebeten, aber keiner der Angestellten hat sich dazu geäußert. Der aktuelle Besitzer versucht, den ehemaligen Sender von Paramount Global und Warner Media profitabel zu machen. Die neuen Kürzungen kommen kurz nach der Trennung von Dennis Miller, der zwei Jahre lang Präsident des Unternehmens war.Miller wurde im Herbst 2022 von Nexstar-Chef Perry Cook ausgewählt, um den Sender voranzubringen. Zusammen mit CW-Entertainment-Präsident Brad Schwartz sollten sie das Unternehmen bis August 20274 führen. Zuletzt gab Nexstar bekannt, dass die Verluste des Unternehmens deutlich reduziert werden konnten.