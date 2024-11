«hallo deutschland» geht in Weihnachtspause

TV-News

Während an den Feiertagen Weihnachtskonzert und Filmprogramm zu sehen ist, wiederholt das ZDF in der Weihnachtswoche um 17:15 Uhr unter anderem True-Crime mit Sarah Tacke.

Das Team der ZDF-Nachmittagssendung kennt Sendepausen im Prinzip nur vom Hörensagen, läuft das Magazin eigentlich durchgängig werktags um 17:15 Uhr. Einzige Ausnahme bildet die Weihnachtswoche, in der die Moderatoren pausieren dürfen. So auch in diesem Jahr. Als Alternative hat das ZDF am Montag, 23. Dezember, die Rückblendeangekündigt. Die 50-minütige Reportage blickt auf Prominente, die 2024 Schlagzeilen machten. Gezeigt werden unter anderen Prinzessin Kate und der Umgang mit ihrer Krebserkrankung sowie die amerikanische Sängerin Taylor Swift, die mit ihren Konzerten sogar Erdbeben ausgelöst haben soll. Außerdem stehen Thomas Gottschalks und Boris Beckers Hochzeiten im Mittelpunkt. Produziert hat den Film Claudia Nold.Am Freitag, den 27. Dezember und einzigen Nicht-Feiertag der Arbeitswoche, wiederholt der Mainzer Sender das True-Crime-Formatmit Sarah Tacke. Um 17:10 Uhr geht es um den Entführungsfall Anneli-Marie Riße, die von ihrer abendlichen Runde mit dem Familienhund nicht mehr heimkehrte. Sarah Tacke untersuchte den Entführungsfall bereits Ende August im ZDF, damals noch am späten Mittwochabend. Bernd Reufels und Klaus Kastenholz produzierten die 45-minütige True-Crime-Reportage.An den Feiertagen sieht das Programm der 17-Uhr-Stunde ähnlich durchmischt aus. An Heiligabend startet um 16:30 Uhr der Spielfilmmit Jasmin Gerat und Maximilian Brückner. Die Regiearbeit von Esther Gronenborn aus dem Jahr 2023 wird um 18:00 Uhr vonabgelöst. Das Konzert mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und First Lady Elke Büdenbender findet 2024 in Güstrow statt. Moderiert wird der Abend von Johannes B. Kerner. Einen Tag später setzte das ZDF auf zwei-Filme am Nachmittag, während am Donnerstag, 26. Dezember,gesendet wird. Um 19:15 Uhr präsentiert Gert Anhalt noch