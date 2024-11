Quotencheck

Die ehemalige BBC-Sendung wurde zuletzt bei Nitro wiederholt, ehe sich der RTL-Sender den Amazon-Nachfolger «The Grand Tour» sicherte.

Bevor der RTL-Spartensender Nitro die Prime-Video-Sendung «The Grand Tour» ins Programm aufgenommen hat, wiederholte man zahlreiche Folge der britischen Original-Version. Das Format, das bis 2015 von Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May moderiert wurde, wurde im vergangenen Jahr endgültig eingestellt, da sich Andrew Flintoff, der seit 2019 gemeinsam mit Paddy McGuinness durch die Sendung führte, bei Dreharbeiten Verletzungen zuzog.Nitro wiederholte zuletzt Episoden der 19. und 20. Staffel, die immer sonntags zwischen 15:15 und 18:20 Uhr ausgestrahlt wurden. Am 8. September zeigte man zunächst das zweistündige Special «Top Gear: Top 41», das aus dem Jahr 2013 stammte und die besten Szenen der vergangenen zehn Jahre aufbereitete. Am Sonntagnachmittag schalteten 0,11 Millionen Zuschauer ein, die für 1,0 Prozent Marktanteil standen. Es stammten nur 0,03 Millionen aus der werberelevanten Zielgruppe, sodass sich Nitro mit niedrigen 1,4 Prozent Marktanteil begnügen musste. Die erste Folge der 19. Staffel – ebenfalls aus dem Jahr 2013 stammend – verfolgten nur 0,09 Millionen Menschen, darunter weiterhin 0,03 Millionen aus der Zielgruppe. Die Marktanteile sanken auf 0,7 respektive 1,3 Prozent.Am 15. September sorgte der Dreierpack für 0,09, 0,11 und 0,10 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile bewegten sich bei 0,8, 0,9 und 0,7 Prozent. In der Zielgruppe wuchs die Reichweite kontinuierlich von 0,03 auf 0,05 Millionen. Die Einschaltquote belief sich auf 1,3, 1,7 und 2,0 Prozent. Sieben Tage später konnte der kleine Erfolg nicht bestätigt werden. Obwohl zu Beginn in der Zielgruppe 1,7 Prozent gemessen wurden, brach das Ergebnis ab 15:56 Uhr auf 0,6 Prozent ein. In der 17-Uhr-Stunde wurden 1,6 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen ausgewiesen. Auch auf dem Gesamtmarkt verlief die Ausstrahlung mit Reichweiten zwischen 0,06 und 0,09 Millionen enttäuschend.Am 29. September knüpfte die 20. Staffel nahtlos an die vorherigen Werte an. Erneut war die zweite Episode die schwächste und holte nur 0,8 Prozent Marktanteil bei einer Sehbeteiligung von 0,04 Millionen 14- bis 49-Jährigen. Zuvor (0,03 Mio. 14-49) und danach (0,04 Mio. 14-49) wurden 1,9 und 1,4 Prozent registriert. Am 6. Oktober musste Nitro jeweils mit einer Null vor dem Komma auskommen. Die Reichweiten lagen bei 0,02, 0,01 und 0,02 Millionen, sodass man nicht über 0,9, 0,6 und 0,7 Prozent hinauskam. Auch auf dem Gesamtmarkt lief es mit 0,7, 0,5 und 0,6 Prozent sehr schlecht.Zum Abschied zeigt Nitro die Best-of-Episoden, in denen die Staffeln 29 und 30 zusammengefasst wurden. Die Folgen aus dem Jahr 2021 holten am 13. Oktober zunächst 0,15 Millionen Zuschauer und 1,2 Prozent auf dem Gesamtmarkt. Die zweite Sendung halbierte Reichweite und Marktanteil, während Folge drei auf 0,11 Millionen und 0,8 Prozent kam. In der Zielgruppe schaffte man zweimal 0,03 Millionen werberelevante Zuschauer und zum Abschluss 0,05 Millionen. Die Marktanteile wurden auf 1,4, 1,3 und 1,8 Prozent beziffert. Nitro tut gut daran auf ein Alternativ-Programm zu «Top Gear» zu setzen. Mit «The Grand Tour» läuft es aber nur leicht besser. Der vergangene Sonntag sendete aber ein erstes Lebenszeichen.