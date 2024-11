Neue Darsteller für «Avatar»

US-Fernsehen

Die zweite Staffel der Netflix-Serie ist in Entwicklung.

Netflix hat bekannt gegeben, dass die zweite Staffel der Live-Action-Serieum acht neue Besetzungsmitglieder erweitert wird. Chin Han («Mortal Kombat», «Skyscraper») wird die Rolle des Long Feng übernehmen, während Hoa Xuande («The Sympathizer») Professor Zei spielt. Justin Chien («The Brothers Sun») wurde als König Kuei besetzt, und Amanda Zhou («Spinning Out») schlüpft in die Rolle der Joo Dee. Außerdem sind Crystal Yu («Doctor Who») als Lady Beifong, Kelemete Misipeka («Sons of Thunder») als The Boulder, Lourdes Faberes («The Sandman») als General Sung und Rekha Sharma («Yellowjackets») als Amita neu dabei.Diese Neuzugänge stoßen zu den bereits bekannten Darstellern der ersten Staffel, darunter Gordan Cormier als Aang, Kiawentiio als Katara und Ian Ousley als Sokka, sowie Miya Cech, die erstmals in Staffel zwei als Toph auftreten wird. Die Live-Action-Version des beliebten Nickelodeon-Animationsklassikers erzählt die Geschichte von Aang, dem jungen Avatar, der die vier Elemente Wasser, Erde, Feuer und Luft meistern muss, um ein Gleichgewicht in einer vom Feuerreich bedrohten Welt wiederherzustellen.Produziert wird die Serie von Christine Boylan, Jabbar Raisani, Dan Lin, Ryan Halprin, Brendan Ferguson und Albert Kim, der auch als Showrunner agiert. Die zweite Staffel ist derzeit in Zusammenarbeit mit Nickelodeon in Produktion.