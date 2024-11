Klaas zockt «Die geheimste Show der Welt»

Vermischtes

Bei der jüngsten «Joko & Klaas LIVE»-Ausgabe war Klaas Heufer-Umlauf auf dem Zuschauerrang von «Wer stiehlt mir die Show?» unterwegs.

Vor wenigen Tagen startete die Produktion der neunten Staffel von Wer stiehlt mir die Show? In diesem Herbst begrüßte Joachim Winterscheid neben Medienwissenschaftlerin und Wildcard-Gewinnerin Jessica als Ilmenau auch Schauspielerin Heike Makatsch, Comedian Teddy Teclebrhan und Sänger Rea Garvey im Berliner Studio.Auch Winterscheids Duo-Partner Klaas Heufer-Umlauf war dabei - allerdings in geheimer Mission. Heufer-Umlauf tauschte mit einem Mitarbeiter von Florida TV die Plätze auf der Zuschauertribüne, um die Gameshow «Die geheimste Show der Welt» zu moderieren. Um die ersten 500 Euro zu gewinnen, mussten die Kandidaten sieben Mal lachen - während es im Studio mucksmäuschenstill war. Für weitere 1.000 Euro musste die Mitspielerin links von Klaas Heufer-Umlauf mit Tischtennisbällen in den Eimerhut einer Mitarbeiterin ein paar Reihen vorwärts treffen - auch das gelang.In der dritten Runde musste Joachim Winterscheidt den Song „Staylin‘ Alive“ von den Beegees erraten. Doch auch hier war Jessica schnell und strich weitere 2.000 Euro ein. Im Finale musste die Kandidatin einen Tresor unter einem Sitz öffnen, was ihr auch gelang. Die zuvor aufgezeichneten 15 Minuten brachten einer Zuschauerin 6.500 Euro ein.