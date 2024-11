Vom Fürstenhof an den Broadway

Soap-Check

Ein Talent-Scout sieht Nicoles Auftritt an der Pianobar und möchte ihr ein verlockendes Angebot für ein Engagement in New York machen.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo - Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo - Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo - Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Für alle Fälle Familie» (Mo - Fr, 08.05 Uhr, sixx)

«Die Spreewaldklinik» (Mo – Fr, 19.00 Uhr, Sat.1)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Hendrik und Britta bekommen die Zusage für eine Gemeinschaftspraxis. Ihr Leben läuft gerade perfekt. Doch während Britta mit Freunden auf die bevorstehende Praxiseröffnung anstößt, bricht Hendrik während eines Spaziergangs mit Betty bewusstlos zusammen. Jorik durchschaut Amelies spontane Behauptung, dass sie jetzt mit Simon zusammen sei, schnell. Doch er missversteht die Situation und glaubt, Amelie hätte noch Gefühle für ihn und will ihn deshalb auf Abstand halten. Dabei geht es Amelie lediglich um Henni.Maxi flirtet im Casino mit dem attraktiven Fremden. Es kommt fast zu einem Kuss, doch dann verschwindet der Unbekannte plötzlich. Maxi findet sich damit ab, dass sie ihn wohl nie wiedersehen wird. Und so stürzt sie sich in die Arbeit und unterstützt Werner dabei, dass Markus, Alexandra und Christoph ihm für die Konzession tatsächlich je fünf Prozent ihrer Anteile abtreten. Werner weiß, dass er diesen Erfolg allein Maxi zu verdanken hat, und will ihr dafür Anteile am Hotel überschreiben. Nicoles Auftritt in der Pianobar hat überraschende Folgen, denn ein New Yorker Musical-Produzent ist zufällig unter den Gästen und ganz begeistert von ihrem Gesang. Er macht Nicole ein verlockendes Angebot: Sie soll bei seinem nächsten Musical am Broadway dabei sein. Nicole ist völlig baff, denn mit dem Angebot wird ein Traum wahr. Gleichzeitig will sie Michael in seiner desolaten Situation nicht allein lassen, daher lehnt sie ab. Und damit Michael ihr das nicht ausredet, erzählt sie ihm erst gar nicht von ihrer Chance.Als Mike erfährt, dass Eva mit ihrem Camper liegengeblieben ist, macht er sich spontan auf, um ihr zu helfen. Kann Eva ihn von dem Streit mit Annalena ablenken? Tina will Naveen beweisen, dass er eifersüchtig und Lasse vertrauenswürdig ist. Wird sie recht behalten oder täuscht sie sich in Lasse?Ronja ist entsetzt, dass die Lassners David die Chance vorenthalten wollen, Teil von Leos Familie zu sein. Um dem verzweifelten Vater zu helfen, will Ronja deren Flucht vereiteln... Paco nimmt zunächst nur unwillig die Hilfe einer Fremden an... doch irgendwas hat die Frau an sich, das ihm merkwürdig vertraut vorkommt. Patrizia bekommt zufällig mit, dass Ute ihre Freundschaft widerwillig vermisst. Sie entschließt sich, klare Kante zu zeigen...Während Richard und Jenny den Hausfrieden genießen, schlägt Justus Simone intrigant den Trumpf aus der Hand und sorgt für eine Pattsituation. Valea droht vor ihrem ersten Wettbewerb für den Steinkamp-Kader die Nerven zu verlieren. Ihr Glücksbringer fällt ausgerechnet Matteo in die Hände. Daniela wähnt ihre Glückssträhne durch verschiedene Vorfälle am Ende. Doch dann entpuppt sich ein scheinbar schlüpfriges Angebot als Glücksfall.Matilda und Gerner sind sich nicht bewusst, dass Zoe eine entscheidende Rolle bei ihrer möglichen Versöhnung spielt. Währenddessen glaubt Emily, dass sie ihr Geheimnis sicher verbergen kann. Doch als die Versicherung den Schadensfall im Bertoie-Store untersucht, steigt der Druck nicht nur auf Emily, sondern auch auf andere Beteiligte.Im Gericht verhandelt Jule einen Fall um einen Jungen, der gerne Kleider trägt und an einer Wahl zur Traubenprinzessin teilnehmen möchte - doch die Schulleiterin pocht auf Traditionen. Privat gerät Jules Gefühlsleben durcheinander: Was hatte der Sex mit Chris zu bedeuten? Und warum reist er plötzlich ab, ohne ihr frühzeitig Bescheid zu geben? Auch Marco kämpft mit seinen Emotionen, denn Jana will aus beruflichen Gründen nach Mainz ziehen - und Lilly mitnehmen ...Doreen geht es schlechter, doch Vivian und Erik tappen auf der Suche nach einer Diagnose weiter im Dunkeln. Die quälende Ungewissheit macht allen zu schaffen, vor allem Nico, die Unterstützung bei Lea findet. Nach Dr. Bergs vorläufiger Suspendierung versucht Richard sie aufzumuntern, bis sie die Geduld verliert, da sie sich von ihm nicht ernst genommen fühlt. Währenddessen versorgt Radu einen liebeskranken Teenie in der Klinik.Krätze verhält sich weiterhin distanziert gegenüber Emmi, was diese zunehmend irritiert. Als sie nachhakt, ob alles in Ordnung ist, fällt es ihm schwer, offen zu sein. Er ist tief verletzt wegen ihrer Affäre mit Chiara, fühlt sich jedoch zu überfordert, um es ihr zu sagen. Stattdessen tut er so, als sei alles normal, obwohl er merkt, dass die Beziehung ihm schadet. Als Franzi ihre Hausarbeit über eine toxische Beziehung vor Emmi, Krätze und Schmidti präsentiert, kommt durch einen unglücklichen Zufall die Wahrheit ans Licht. Emmi ist enttäuscht und wütend. Krätze versucht, die Situation zu klären, doch Emmi beharrt darauf, das Opfer zu sein. Schließlich reicht es Krätze, und er macht ihr schwere Vorwürfe.