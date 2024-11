«Great American Baking Show» geht weiter

US-Fernsehen

Roku hat neue Episoden angekündigt, die bereits nächste Woche starten.

Die dritte Staffel des Feiertagsspecialsstartet am 21. November 2024 auf The Roku Channel. In dieser Ausgabe treten die Prominenten Anthony Anderson, Rob Riggle, Vanessa Bayer, Loni Love und Susie Essman gegeneinander an, um den Titel des "Star Baker" zu gewinnen. Bewertet werden ihre Backkünste von den bekannten Juroren Paul Hollywood und Prue Leith, die nicht nur die besten Leckereien, sondern auch handwerkliches Können belohnen.Moderiert wird das Special von Casey Wilson und Zach Cherry, die die Promis durch eine Reihe von festlichen Back-Challenges führen. In der weihnachtlich geschmückten Zeltküche zaubern die Stars traditionelle und kreative Kreationen, um den Titel zu ergattern und sich als beste Bäcker durchzusetzen. Die Show verspricht humorvolle Momente und beeindruckende Backkünste der prominenten Hobbybäcker.«The Great American Baking Show: Celebrity Holiday» wird von Love Productions produziert, den Machern des beliebten Originals «The Great British Bake Off». Richard McKerrow, Letty Kavanagh, Kieran Smith, Jeremy Finn und Adam Cooper werden die Show produzieren.