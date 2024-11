«Menschen, Bilder, Emotionen» bekommt erneut neuen Sendeplatz

TV-News

Das umfangreiche Sportportfolio von RTL schließt eine Ausstrahlung am Sonntag und Donnerstag aus. Dort lief der RTL-Jahresrückblick in den vergangenen Jahren.

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen, was nicht nur die Weihnachtszeit bedeutet, sondern auch zahlreiche Jahresrückblicke in deutsche TV-Programme hievt. Den traditionellen RTL-Jahresrückblickgibt es in diesem Jahr am 11. Dezember zu sehen – einem Mittwoch.Damit verändert der Kölner Sender erneut den Sendeplatz der Rückblende, nachdem die Sendung im vergangenen Jahr erstmals nicht an einem Sonntag, sondern donnerstags ausgestrahlt wurde. Da RTL aber inzwischen die NFL am Sonntagabend überträgt und am Donnerstag die Fußball-Europapokal-Rechte verwertet werden, weicht Steffen Hallaschka diesmal auf den Mittwochabend aus. Letztmals lief «Menschen, Bilder, Emotionen» 2022 am Sonntagabend, damals moderiert von Thomas Gottschalk und Karl-Theodor zu Guttenberg Für Hallaschka ist es der zweite Auftritt, nachdem Günther Jauch die Moderation 2021 abgegeben hatte. Gemeinsam mit prominenten Gästen sowie den Menschen hinter den Geschichten wirft Hallaschka einen Blick auf die bedeutsamsten Momente der vergangenen Monate. Die thematische Bandbreite reicht von Unterhaltung über Gesellschaft bis hin zu Weltpolitik.